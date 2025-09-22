CM नीतीश कुमार के वाल्मीकिनगर दौरे पर सुरक्षा चाक-चौबंद, SSB और पुलिस का संयुक्त सर्च अभियान

भारत-नेपाल सीमा पर वाल्मीकिनगर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हवाई अड्डे से कार्यक्रम स्थल तक पुलिस बल तैनात हैं और सघन जांच की जा रही है। सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए एक हजार से अधिक पुलिसकर्मी लगे हैं। SSB और पुलिस की टीम सर्च अभियान चला रही है।

संवाद सहयोगी, बगहा। भारत-नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकिनगर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रस्तावित आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री बुधवार की सुबह हेलीकॉप्टर से वाल्मीकिनगर हवाई अड्डा पहुंचेंगे, जहां से वे सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल जाएंगे।

सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने हवाई अड्डा से लेकर कार्यक्रम स्थल तक के पूरे मार्ग को बांस-बल्ली से घेरते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की है। कार्यक्रम स्थल और हवाई अड्डे पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सघन जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है।

किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने की कोशिश की जा रही है। एक हजार से अधिक पुलिस कर्मियों को इस कार्य में लगाया गया है। एसएसबी व पुलिस चला रही सर्च अभियान मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर वीटीआर (वाल्मीकि टाइगर रिजर्व) के जंगलों में एसएसबी और जिला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेपाल सीमा से सटे गंडक बराज पर भी एसएसबी के जवानों द्वारा नेपाल से आने-जाने वालों की गहन जांच की जा रही है।

जिला पुलिस ने अपने-अपने थाना क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान शुरू कर दिया है। शहर सहित अन्य स्थानों पर बने होटल और विश्राम स्थलों की भी तलाशी ली जा रही है। वाल्मीकिनगर आने-जाने वाले सभी मार्गों पर, खासकर पठखौली और नौरंगिया थाना क्षेत्रों में वाहनों की गहन जांच हो रही है।