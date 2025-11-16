West Champaran News: जिले के 108 हाई व प्लस टू स्कूलों में दिया जाएगा दूसरे चरण का मार्शल आर्ट प्रशिक्षण

संवाद सहयोगी, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। स्कूली छात्राओं को सशक्त और मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शिक्षा विभाग में नहीं पहल की है। जिसके तहत शिक्षा विभाग ने स्कूलों में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।

इसके साथ छात्राओं को करने और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत जिले के 108 हाई व प्लस टू स्कूलों में सोमवार से दूसरे चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। स्कूली छात्राओं को सशक्त व मजबूत बनाने के उद्देश्य से बीईपी यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रही है। इसके तहत राज्य भर के हाई व प्लस टू स्कूलों में कक्षा नौवीं से बारहवीं तक की छात्राओं को आत्मरक्षा में निपूर्ण बनाया जा रहा है।

विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन जारी किया हुआ है। जिले में पहले चरण के प्रशिक्षक कार्यक्रम में 114 स्कूलों में यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। जिसमें संबंधित स्कूलों की हजारों छात्राएं सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। अब दूसरे चरण में सोमवार 17 नवंबर से 108 स्कूलों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है।रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम कुल 90 दिनों का है। जिसमें शुरूआती 24 दिन बीईपी की ओर से प्रतिनियुक्त मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ प्रशिक्षक छात्राओं को प्रशिक्षण देंगे।इन 24 दिनों में रविवारीय एवं सार्वजनिक अवकाश शामिल नहीं है।