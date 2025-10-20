West Champaran News: चुनाव से पहले अपराधियों पर पुलिस की नकेल, देसी कट्टा और पिस्टल के साथ दो बदमाश गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में विधि-व्यवस्था सुदृढ़ करने, अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थ एवं अवैध हथियार बरामदगी के लिए पुलिस अधीक्षक बेतिया के निर्देश पर लगातार सघन वाहन जांच व छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है।

इस क्रम में साठी पुलिस ने हथियार के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि 19 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिली कि साठी नवमी चौक पर एक व्यक्ति आपराधिक वारदात की नीयत से अवैध हथियार के साथ मौजूद है।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नवमी चौक से हिमांशु कुमार सिंह को एक लोडेड देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया। फिर हिमांशु की निशानदेही पर पुलिस ने साठी थाने के बाबू टोला लछनौता गांव एवं चनपटिया थाने के खरदेऊ महना गांव में छापेमारी की।

इस दौरान पुलिस ने एक लोडेड पिस्टल, छह जिंदा गोली, छह खोखा, दो मैगजीन और एक चाकू बरामद किया। मौके से चनपटिया थाने के खरदेउ महना निवासी आयुष पांडेय को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य रानू सिंह फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के पास से दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं।