पीएम स्वनिधि योजना को मार्च 2030 तक मिला विस्तार, सरकार 3 किस्तों में देगी 90000 रुपये

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोक कल्याण मेला आयोजित किया गया। योजना को मार्च 2030 तक बढ़ाया गया है जिसका उद्देश्य कोरोना काल में प्रभावित हुए फुटपाथ विक्रेताओं के व्यवसाय को पुनर्जीवित करना है। मेले में वेंडरों को योजना की जानकारी दी गई और ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नए लाभार्थियों को अब 15000 से 50000 रुपये तक की किस्तों में ऋण मिलेगा।

संवाद सहयोगी, बगहा। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मार्च 2030 तक विस्तारित कर दिया गया है। इस योजना के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन को लेकर 17 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बगहा नगर परिषद परिसर में ईओ सरोज कुमार बैठा के निर्देशन में लोक कल्याण मेला का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ नगर परिषद की सभापति पुष्पा गुप्ता, उपसभापति रश्मि रंजन एवं अग्रणी जिला प्रबंधक सतीश कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। संचालन नगर मिशन प्रबंधक विनोद कुमार सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि इस योजना की शुरुआत कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद फुटपाथ विक्रेताओं के व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी।

पूर्व चरण में लाभुकों को 10,000, 20,000 और 50,000 रुपये की तीन किस्तों में कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया गया था। वहीं, द्वितीय फेज में अब नए लाभुकों को पहली किस्त 15,000, दूसरी किस्त 25,000 और तीसरी किस्त 50,000 रुपये की कार्यशील पूंजी दी जाएगी।

मौके पर उपस्थित अग्रणी जिला प्रबंधक सतीश कुमार सिंह ने बैंक प्रतिनिधियों और वेंडरों को योजना की विस्तृत जानकारी दी और पहले से स्वीकृत एवं लौटाए गए आवेदनों की समीक्षा कर निष्पादन के निर्देश भी दिए। सभापति पुष्पा गुप्ता ने उपस्थित वेंडरों से योजना का लाभ उठाने की अपील की और कहा कि इससे उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी। उपसभापति रश्मि रंजन ने ‘स्वनिधि से समृद्धि’ योजना की जानकारी दी और समय पर ऋण चुकाने की अपील की।