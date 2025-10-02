Language
    West Champaran News: लौरिया से बगहा जा रहे अज्ञात वाहन की ठोकर से एक महिला की मौत, दो अन्य जख्मी

    By Upendra Shukla Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:08 PM (IST)

    West Champaran News गुरुवार की सुबह एनएच 727 मुख्य मार्ग में बहुआरवा कांटा गांव के पास हुई घटना में शंकर बीन की पत्नी आंधी देवी (68) की मौत हो गई। वहीं मोहन बीन की पत्नी रंभा देवी (35) व भेड़िहारी निवासी सुरेंद्र बीन की पत्नी मुनिया देवी (45) का इलाज चल रहा है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों शौच के लिए जा रहे थे।

    घटना के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। जागरण

     संवाद सूत्र, चौतरवा (पश्चिम चंपारण)। West Champaran News: एनएच 727 मुख्य मार्ग में बहुआरवा कांटा गांव के पास गुरुवार की सुबह शौच के लिए जा रही तीन महिलाओं को एक अज्ञात वाहन ने पीछे से ठोकर मार दी। जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गईं।

    ग्रामीणों ने बताया कि उक्त गांव निवासी शंकर बीन की पत्नी आंधी देवी (68), मोहन बीन की पत्नी रंभा देवी (35) व भेड़िहारी निवासी सुरेंद्र बीन की पत्नी मुनिया देवी (45) एक साथ सुबह में करीब साढ़े पांच बजे शौच के लिए मुख्य सड़क के बगल से जा रही थी।

    तभी लौरिया से बगहा की ओर जा रहे अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी। उसके बाद भाग गया। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने तीनों को अचेत अवस्था में सड़क के किनारे देखा। इसकी सूचना वाहन 112 को दी। जिससे तीनों घायल महिलाओं को इलाज हेतु पहले पतिलार अस्पताल, वहां से अनुमंडलीय अस्पताल बगहा और फिर वहां से जीएमसीएच बेतिया ले जाया गया।

    जहां इलाज के क्रम में आंधी देवी की मौत हो गई। वहीं अन्य दो महिलाओं का इलाज जारी है। इस बाबत थानाध्यक्ष राहुल कुमार सिंह ने बताया कि घटना की व्यापक रूप से जांच कराई जा रही है। अज्ञात वाहन का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं घटना से बहुआरवा गांव में शोक की लहर व्याप्त है।