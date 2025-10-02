West Champaran News: दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया नौवीं का छात्र डूबा, तीसरे दिन शव मिला शव

Language
    By Arjun Kumar Jaiswal Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:00 PM (IST)

    West Champaran News नौरंगिया थाना क्षेत्र के कटैया स्थित दोन नहर में हुई घटना। हरनाटांड़ वार्ड संख्या छह निवासी रहमान अंसारी का 14 वर्षीय पुत्र कौशल आजम मंगलवार की दोपहर अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। इसी दौरान नहाने के क्रम में वह डूब गया। आज उसका शव मिला। इसके बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

    शव मिलने के बाद जमा लोगों की भीड़। जागरण

     संवाद सूत्र, हरनाटांड़ (पश्चिम चंपारण)। West Champaran News: नौरंगिया थाना क्षेत्र के कटैया स्थित दोन नहर में नहाने गए एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में मातमी सन्नाटा पसर गया। मिली जानकारी के अनुसार, हरनाटांड़ वार्ड संख्या छह निवासी रहमान अंसारी का 14 वर्षीय पुत्र कौशल आजम मंगलवार की दोपहर अपने साथियों के साथ दोन नहर में नहाने गया था।

    इसी दौरान गहरे पानी में चला जाने से वह डूब गया। साथी किशोर घबराकर मौके से भाग निकले। जब शाम तक कौशल घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। तभी पता चला कि वह नहाने गया था और डूब गया। परिजनों ने घटना की सूचना नौरंगिया थाना पुलिस को दी।

    जिसके बाद थानाध्यक्ष शुभम कुमार ने सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम को खोजबीन में लगाया। बुधवार को पूरे दिन लगातार प्रयास के बावजूद शव नहीं मिल सका। अंततः तीसरे दिन गुरुवार की सुबह ग्रामीणों ने शव को नहर से बाहर निकाला।

    मृतक कौशल आजम के पिता रहमान अंसारी ने बताया कि मेरा बेटा उच्च प्लस टू विद्यालय हरनाटांड़ में कक्षा नौवीं का छात्र था। जिसके असमय मृत्यु से मेरा बुढ़ापे की लाठी मानो टूट गई है। अचानक हुई इस घटना से परिवार के साथ-साथ पूरा गांव शोक में डूब गया है।

    पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बगहा भेज दिया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष शुभम कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ टीम को खोजबीन में लगाया गया था।

    लगातार दो दिन तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन सफलता तीसरे दिन ग्रामीणों की मदद से मिली। शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बगहा भेज दिया गया है। जिसके बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।