West Champaran News: शादी के आठ माह बाद विवाहिता की गला दबाकर हत्या, ससुराल वाले फरार

    Ajit kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:15 PM (IST)

    West Champaran News: घटना के बाद रोते-बिलखते स्वजन। जागरण

    जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। West Champaran News: मुफस्सिल थाना के बड़ा बेलदारी वार्ड 06 के लालू नगर में गुरुवार की सुबह 10 बजे शादी के आठ माह बाद दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई है।

    मृतका की पहचान लालूनगर निवासी मोहम्मद असरफ की पत्नी जहांनारा खातून (25) के रुप में हुई है। सूचना पर पहुंची मुफस्सिल थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    इधर, जीएमसीएच में जहांनारा के शव का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे मृतका के पिता बैरिया थाना के शेखटोली वार्ड नं. 11 निवासी शेख करीम ने बताया कि अप्रैल 2025 में 12 दिनों के अंतराल पर दो बेटी जहांनारा खातून तथा हुस्नआरा खातून की शादी हुई थी।

    शादी के बाद जहांनारा विदा होकर अपने ससुराल लालू नगर गई। उसके बाद से पति मो. अशरफ समेत ससुराल के अन्य लोग उसे प्रताड़ित करने लगे। दहेज में बाइक, सोने का चेन मांगते थे।

    उन्हें दिलासा दिया गया था कि पैसा आते ही बाइक और सोने की चेन खरीदकर दे देंगे। जहांनारा का पति मो. अशरफ गुजरात में फीटर का काम करता था। इधर, 20 दिन पहले ससुराल वालों ने उसके भाई के पास फोन कर कहा कि तुमलोग जो पलंग दिए हो वह पलंग टूट गया है।

    विवाहिता के भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, बहुत जल्द नया पलंग दे देंगे। गुरुवार की सुबह 10 बजे जहांनारा के पति मो. अशरफ ने मृतका के भाई के मोबाइल पर फोन कर कहा कि तुम्हारी बहन ने दरवाजा बंद कर लिया है। उसके बाद ग्रामीणों ने सूचना दी कि जहांनारा की हत्या कर दी गई है।

    सूचना पर वे लोग लालू नगर पहुंचे तो वहां पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। शव बिछावन पर पड़ा हुआ था।इधर, एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि लालू नगर निवासी मो. अशरफ की पत्नी जहांनारा खातून की दहेज के लिए हत्या करने का आरोप परिजन लगा रहे है।

    मुफस्सिल पुलिस ने शव को जीएमसीएच में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच एफएलएस टीम द्वारा की गई है। परिजनों के बयान पर प्राथमिक की दर्ज का अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।