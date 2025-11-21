Language
    West Champaran News: बगहा के पठखौली में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से बच्ची की मौत

    By VINOD RAOEdited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:06 PM (IST)

    West Champaran News:पश्चिमी चंपारण के बगहा में एक दर्दनाक हादसे में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक बच्ची की जान चली गई। पठखौली गांव में हुई इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    हादसे के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Bihar News: पठखौली थाना क्षेत्र के नगर के वार्ड नंबर तीन जेल गेट के सामने शुक्रवार की सुबह एक हादसा हो गया। घर के दरवाजे पर खेल रही तीन वर्षीय बच्ची को तेज रफ्तार से आ रही एक बाइक ने अचानक टक्कर मार दी।

    टक्कर लगते ही बाइक चालक वहां से अपनी बाइक लेकर फरार हो गया। दुर्घटना की आवाज सुनकर स्वजन तुरंत बाहर आए और घायल बच्ची को आनन-फानन में अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे।

    अस्पताल में चिकित्सक एस. पी. अग्रवाल ने बच्ची की जांच की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की मौत हो चुकी है। यह सुनते ही स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

    स्वजन ने बताया कि रामनगर निवासी तीन वर्षीय गिट्टू कुमारी रवि गुप्ता के यहां शादी समारोह में शामिल होने आई थी। इसी दौरान घर के दरवाजे पर खेलते वक्त उसे बाइक सवार ने टक्कर मार दी और मौके से भाग निकला।

    मोहल्ले के लोगों ने बताया कि आसपास कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। स्वजन और स्थानीय लोग फुटेज खंगाल कर बाइक चालक की पहचान करने में जुटे हैं। घटना के बाद बच्ची के शव को स्वजन अस्पताल से घर ले गए। उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराया। पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है और इलाके में घटना को लेकर शोक का माहौल है।