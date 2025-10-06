Language
    West Champaran News: प्रधान डाकघर के पोस्ट पेमेंट बैंक में लगी आग, फर्नीचर सहित कई सामान राख

    By Prabhat Mishra Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:49 AM (IST)

    West Champaran News घटनास्थल पर मौजूद प्रधान डाकघर के कर्मचारी ने कहा कि उन्होंने आग की लपटों को फैलते हुए देखा और तुरंत सभी कर्मियों को सावधान किया। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को भी दी गई लेकिन आग पर काबू पाने में घंटों लग गए। हादसे में छह कंप्यूटर फर्नीचर कुर्सियां टेबल और महत्‍वपूर्ण कागजात सहित हजारों रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई।

    आग लगने की घटना में क्षतिग्रस्त फर्नीचर। जागरण

     जागरण संवाददाता,बेतिया (पश्चिम चंपारण)। सोमवार की सुबह एक गंभीर हादसा हुआ जब प्रधान डाकघर के पोस्ट पेमेंट बैंक में अचानक आग लग गई। यह घटना सुबह लगभग 8 बजे हुई। भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी महासंघ के सचिव राजीव रंजन कुमार ने बताया कि सरकारी सिम लेने के लिए जब वे डाकघर पहुंचे, तो उन्होंने आग का धुआं दिखाई दिया।

    आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी, जिसके बाद कर्मचारियों ने तुरंत मुख्य गेट पर जाकर बिजली काट दी और आग पर नियंत्रण पाने के प्रयास शुरू किए। घटनास्थल पर मौजूद प्रधान डाकघर के कर्मचारी मुकूल राम ने कहा कि उन्होंने आग की लपटों को फैलते हुए देखा और तुरंत सभी कर्मियों को सावधान किया।

    फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया, लेकिन आग पर काबू पाने में घंटों लग गए। इस हादसे में छह कंप्यूटर, फर्नीचर, कुर्सियां, टेबल और महत्‍वपूर्ण कागजात सहित हजारों रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई। इस घटना से डाकघर के कामकाज पर गंभीर असर पड़ा है, क्योंकि जलने वाले दस्तावेज महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के तौर पर थे।