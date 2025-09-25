CM नीतीश कुमार के प्रोग्राम में लगी थी ड्यूटी, फिर भी नहीं पहुंचे डॉक्टर साहब; अब हो गया बड़ा एक्शन!

वाल्मीकिनगर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे के दौरान स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक समय पर नहीं पहुंचे जिससे एसडीएम बगहा ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को फटकार लगाई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने सिविल सर्जन को पत्र लिखकर लापरवाह चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

संवाद सहयोगी, बगहा। वाल्मीकिनगर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रस्तावित परिभ्रमण कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एक बार फिर सामने आई। कार्यक्रम के लिए गठित चिकित्सा पदाधिकारी समय पर अपने निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हुए। इससे प्रशासन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।

इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए एसडीएम बगहा ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राजेश सिंह नीरज को फटकार लगाई है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी नामित चिकित्सा पदाधिकारियों पर कार्रवाई के लिए सिविल सर्जन को पत्र लिखा है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ज्ञापांक-2355, 2358 और 2359 20 सितंबर 2025 के तहत मुख्यमंत्री के परिभ्रमण कार्यक्रम के लिए चिकित्सा दल का गठन किया गया था।

आदेशानुसार, सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को 23 सितंबर को सुबह आठ बजे से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम समाप्त होने तक अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहना था, लेकिन एसडीएम बगहा द्वारा निरीक्षण के दौरान कोई भी चिकित्सा पदाधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं पाया गया। इससे न सिर्फ प्रशासन की छवि प्रभावित हुई, बल्कि विभाग को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।

पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में चिकित्सक समय पर उपस्थित नहीं हो सकते, तो यह संदेह उठता है कि वे अस्पतालों में भी नियमित रूप से समय पर मरीजों का इलाज करते होंगे या नहीं।