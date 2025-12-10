Language
    West Champaran News: विभाग की सख्ती के बावजूद 41 प्रतिशत छात्रों का नहीं बना आपारकार्ड

    By Sandesh Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:53 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण जिले में शिक्षा विभाग की सख्ती के बावजूद 41% छात्रों का अपार आईडी नहीं बन पाया है। राज्य परियोजना निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। West Champaran News: पिछले एक वर्ष से सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के बनाया जा रहा अपार आईडी अभी भी पूरा नहीं हो सका है।

    पश्चिम चंपारण जिले में कुल 59 फ़ीसदी छात्रों द्वारा ही अपार आईडी बनाया गया है। पश्चिम चंपारण जिले के साथ विभिन्न जिलों की स्थिति भी इसी प्रकार है। इसे लेकर शिक्षा विभाग में सख़्ती बढ़ गई है।

    राज्य परियोजना निदेशक मयंक बरबडे ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी करते हुए कहा कि जिलों में अपार आईडी का काम अभी तक संतोषजनक नहीं है। भारत सरकार द्वारा इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है।

    राज्य में अपार आईडी किसी की पर खेद व्यक्त किया जा रहा है। इसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी करते हुए कहा कि स्कूलों में नामांकित सभी बच्चों का अपार आईडी अनिवार्य है।

    बावजूद जिले के स्कूलों की उपलब्धि काफी कम है।जिसको लेकर विभाग ने काफी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सरकारी अथवा निजी विद्यालय में बचे हुए छात्र-छात्राओं के अपर आईडी को बनवाना सुनिश्चित करें। इसे एक निश्चित समय अवधि तक बनवा दिया जाए।

    12 तक के छात्र छात्राओं का बनता है अपार

    केंद्र सरकार द्वारा छात्र-छात्राओं के अकादमिक जानकारी को लेकर अपार आईडी का निर्माण किया गया है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत यह कार्यक्रम चल रहा है जिसके तहत बच्चों के पठान पठान से संबंधित जानकारी अपार आईडी में दर्ज रहेगी। इसे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र-छात्राओं को बनवाना है।