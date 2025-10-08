Language
    Bihar Land Mutation: दाखिल-खारिज के नाम पर साइबर ठगी का प्रयास, सीओ ने लिया संज्ञान

    By Rahul Verma Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:34 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में साइबर अपराधियों ने दाखिल-खारिज के नाम पर भोलेभाले किसानों को ठगना शुरू कर दिया है। वे फोन पर पैसे मांग रहे हैं और पैसे न देने पर आवेदन रद्द करने की धमकी दे रहे हैं। एक व्यवसायी और सीओ के ड्राइवर से भी पैसे मांगने की घटना सामने आई है। अंचलाधिकारी ने इसे साइबर फ्रॉड बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने की अपील की है।

    दाखिल-खारिज के नाम पर साइबर ठगी का प्रयास, सीओ ने लिया संज्ञान

    संवाद सहयोगी, नरकटियागंज। अंचल क्षेत्र में अब साइबर अपराधियों ने भोलेभाले रैयतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये अपराधी दाखिल-खारिज स्वीकृत (Bihar Land Mutation) कराने के नाम पर रैयतों से फोन पर पैसे की मांग कर रहे हैं और पैसे न देने पर आवेदन अस्वीकृत करने की धमकी दे रहे हैं।

    बुधवार को यह मामला तब उजागर हुआ, जब शहर के एक व्यवसायी राहुल कुमार को मोबाइल नंबर 9798049953 से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को सीओ का असिस्टेंट राकेश मिश्रा बताते हुए दाखिल खारिज के नाम पर उनसे 3580 रुपये की मांग की।

    अपराधी ने कथित रूप से 'चालान' के लिए पैसे न देने पर व्यवसायी का आवेदन रिजेक्ट करने की धमकी भी दी। व्यवसायी ने पहले तो बताए गए मोबाइल नंबर 9296203156 पर एक रुपया भेजकर चेक किया, पर शक होने पर बाकी पैसे नहीं भेजे और नंबर ब्लॉक कर दिया।

    इतना ही नहीं, उसी मोबाइल नंबर से सीओ के सरकारी वाहन के चालक अर्जुन कुमार को भी फोन आया और फोन करने वाले ने खुद को राजस्व कर्मचारी अनिल (दूसरा नाम) बताते हुए दाखिल खारिज के लिए 2580 रुपये की मांग की।

    इधर, उक्त मामला अंचलाधिकारी के संज्ञान में आने पर उन्होंने इसे गंभीरता से लिया है। सीओ सुधांशु शेखर ने इसे साइबर फ्रॉड का मामला बताते हुए दोनों नंबरों पर प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही है।

    साथ ही सीओ ने सभी रैयतों से यह अपील भी की है कि राजस्व से संबंधित कार्यों के लिए किसी भी तरह के कॉल पर पैसे की मांग किए जाने पर वे किसी को पैसे न दें और इसकी सूचना तुरंत अंचल प्रशासन को दें।