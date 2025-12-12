'जीने का मन नहीं कर रहा...' होने वाली पत्नी से यह कहकर फंदे से लटका युवक 

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Bihar News: नगर के कमलनाथ नगर मुहल्ला अजीत कालोनी में रहकर पढ़ाई कर रहे राहुल कुमार (24) ने फांसी से लगाकर खुदकुशी कर ली है। घटना गुरुवार की देर रात की है। नगर थाना के अपर थानाध्यक्ष नितिन कुमार ने बताया कि राहुल कुमार इनरवा थाना के सिंहासनी वार्ड नं. 2 निवासी रामानंद प्रसाद का पुत्र है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना स्थल की जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला, तकनीकी शाखा की टीम ने की है। मामला आत्महत्या का है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार राहुल पिछले चार वर्षो से बेतिया में रहता था। उसकी शादी भी तय हो चुकी थी। देर शाम में उसने अपनी होने वाली पत्नी से फोन पर बातचीत की थी। उसने कहा था कि अब जीने का मन नहीं करता है। उसके बाद राहुल ने फोन काट दिया।