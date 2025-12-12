Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'जीने का मन नहीं कर रहा...' होने वाली पत्नी से यह कहकर फंदे से लटका युवक 

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 02:07 PM (IST)

    बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के इनरवा गांव के एक युवक ने बेतिया में किराये के मकान में आत्महत्या कर ली। युवक का शव उसके कमरे में पाया गया। पुलिस मामले ...और पढ़ें

    Hero Image

    घटना से शोकाकुल स्वजन व राहुल कुमार (इनसेट में)।

    जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Bihar News: नगर के कमलनाथ नगर मुहल्ला अजीत कालोनी में रहकर पढ़ाई कर रहे राहुल कुमार (24) ने फांसी से लगाकर खुदकुशी कर ली है। घटना गुरुवार की देर रात की है।

    नगर थाना के अपर थानाध्यक्ष नितिन कुमार ने बताया कि राहुल कुमार इनरवा थाना के सिंहासनी वार्ड नं. 2 निवासी रामानंद प्रसाद का पुत्र है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना स्थल की जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला, तकनीकी शाखा की टीम ने की है। मामला आत्महत्या का है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस सूत्रों के अनुसार राहुल पिछले चार वर्षो से बेतिया में रहता था। उसकी शादी भी तय हो चुकी थी। देर शाम में उसने अपनी होने वाली पत्नी से फोन पर बातचीत की थी। उसने कहा था कि अब जीने का मन नहीं करता है। उसके बाद राहुल ने फोन काट दिया।

    उसकी होने वाली पत्नी बार-बार फोन कर रही थी, परंतु वह फोन रिसिव नहीं कर रहा था। बाद में परिजनों को मालूम चला कि राहुल ने पंखा के हुक में फांसी लगा ली है। सूचना मिलने पर नगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेज दिया।