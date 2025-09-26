Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar News: 'रिश्वत' को लेकर MLA के बेटे और महिला सहायक का ऑडियो वायरल, बिहार चुनाव से कनेक्शन?

    By Pradeep Kumar Dwivedi Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:38 PM (IST)

    बेतिया में गृहमंत्री अमित शाह के आगमन से पहले नौतन विधायक के बेटे और आईसीडीएस कार्यालय की एक महिला सहायक का ऑडियो वायरल हो गया। ऑडियो में लेन-देन की बातें हैं। विधायक के बेटे ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है और जांच की मांग की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रिश्वत को लेकर MLA के बेटे और ICDS की प्रधान सहायक का ऑडियो वायरल, बिहार चुनाव से कनेक्शन?

    जागरण संवाददाता, बेतिया। जिले में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आगमन से सात घंटे पूर्व नौतन के विधायक नारायण साह के पुत्र नीरज उर्फ बब्लू कुमार और बैरिया आईसीडीएस कार्यालय में पदस्थापित प्रधान सहायक का एक पुराना ऑडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऑडियो में दोनों में लेन-देन को लेकर बात हो रही है। हालांकि, ऑडियो की सत्यता की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता है। इस मामले में विधायक के पुत्र ने राजनीतिक विद्वेष की वजह से ऑडियो को गलत ढंग से प्रसारित करने का आरोप लगाकर थाने में आवेदन दिया है।

    ऑडियो में महिला प्रधान सहायक मनीषा कुमारी कह रही हैं कि सीडीपीओ के आदेश से भेजे हैं। उधर से कथित विधायक पुत्र का कहना है कि तीन लाख में विधायक के लिए सिर्फ दस हजार। सीडीपीओ से पूछ लें, उन्हें देना है या नहीं। इसके बाद हम समझ लेंगे। मैं व्यवस्था सुधारने के लिए कह रहा हूं।

    इस मामले को लेकर विधायक पुत्र ने जगदीशपुर थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को बताया कि चुनावी माहौल में उनके पिता की छवि धूमिल करने के लिए चंदन चौधरी के मोबाइल नंबर 8084310742 से विधायक पुत्र के मोबाइल नंबर पर वायरल किये गए ऑडियो गलत है, ऑडियो में उनकी बात नहीं है।

    विधायक पुत्र ने पुलिस से इस मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं, इस संबंध में आईसीडीएस नौतन की लिपिक मनीषा कुमारी का कहना है कि मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। वहीं, जगदीशपुर थानाध्यक्ष सौरव कुमार शर्मा ने बताया कि विधायक पुत्र ने आवेदन दिया है । पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।