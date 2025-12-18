West Champaran News : मनरेगा में फर्जीवाड़ा पर लगेगी रोक, बनेगी बायोमीट्रिक हाजिरी
Bihar News : पश्चिम चंपारण में मनरेगा में हो रहे फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए मजदूरों का ईकेवाईसी कराया जा रहा है, जिसके बाद बायोमीट्रिक हाजिरी बने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बेतिया । West champaran news :मनरेगा की हाजिरी मे लगातार हो रहे फर्जीवाड़ा पर अब रोक लग जाएगी। सभी मजदूरों का ईकेवाईसी कराना शुरू किया गया है। इसके बाद सभी मजदूरों की बायोमीट्रिक हाजिरी बनेगी।
सभी प्रखंडों में यह कार्य किया जा रहा है। मजदूरों को बुलाकर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी व मनरेगा कर्मी ईकेवासी करा रहे हैं। जिले में अब तक करीब 43 प्रतिशत मजदूरों का ईकेवाईसी हो चुका है।
शत प्रतिशत मजदूरों का ईकेवाईसी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी नियमित समीक्षा करने का निर्देश जिलाधिकारी अधिकारियों को करना है। मजदूरों का ईकेवाईसी शीघ्र कराने का निर्देश विभागीय स्तर से दिया गया है। डीपीओ के अनुसार मनरेगा में ईकेवाईसी की स्थिति राज्य में पश्चिम चंपारण 15 वें स्थान पर है।
नहीं होमा मशीन का इस्तेमाल, मोबाइल से बनेगी हाजिरी
बायोमीट्रिक हाजिरी के लिए मशीन का उपयोग नहीं किया जाएगा। पंचायत रोजगार सेवक एंड्राइड मोबाइल से बायोमीट्रिक एप से ही इनकी हाजिरी बनाएंगे। वैसे ही मजदूरों की हाजिरी बनेगी ,जिनका जाब कार्ड, आधार कार्ड से लिंक होगा। ऐसी स्थिति में कोई भी मजदूर दो जगह हाजिरी नहीं बना पाएंगे। विभाग की ओर से दावा किया जा रहा है कि इससे फर्जीवाड़ा पर पूरी तरह रोक लगेगी।
एक ही तस्वीर अपलोड कर करते थे राशि की निकासी
अब तक मनरेगा में फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आ चुके हैं। कर्मियों की मिलीभगत से एक ही मजदूर की तस्वीर को कई स्थानों पर काम करते हुए दिखाकर अपलोड कर राशि की निकासी कर ली जाती थी। इसके अलावा मशीन से काम कराकर मजदूरों की पुरानी फोटो का उपयोग कर राशि निकालने का मामला भी आया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।