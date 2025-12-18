West Champaran News : मनरेगा में फर्जीवाड़ा पर लगेगी रोक, बनेगी बायोमीट्रिक हाजिरी

जागरण संवाददाता, बेतिया । West champaran news :मनरेगा की हाजिरी मे लगातार हो रहे फर्जीवाड़ा पर अब रोक लग जाएगी। सभी मजदूरों का ईकेवाईसी कराना शुरू किया गया है। इसके बाद सभी मजदूरों की बायोमीट्रिक हाजिरी बनेगी।

सभी प्रखंडों में यह कार्य किया जा रहा है। मजदूरों को बुलाकर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी व मनरेगा कर्मी ईकेवासी करा रहे हैं। जिले में अब तक करीब 43 प्रतिशत मजदूरों का ईकेवाईसी हो चुका है।

शत प्रतिशत मजदूरों का ईकेवाईसी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी नियमित समीक्षा करने का निर्देश जिलाधिकारी अधिकारियों को करना है। मजदूरों का ईकेवाईसी शीघ्र कराने का निर्देश विभागीय स्तर से दिया गया है। डीपीओ के अनुसार मनरेगा में ईकेवाईसी की स्थिति राज्य में पश्चिम चंपारण 15 वें स्थान पर है।