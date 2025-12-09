West Champaran : 69 लाख का सोना और अचानक गायब, बेतिया का ज्वेलर बना रहस्य का पहेली

जागरण संवाददाता, बेतिया । आभूषण व्यापारियों के करीब 69 लाख का सोना लेकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रानी पकड़ी वार्ड 44 निवासी आभूषण विक्रेता अमृत कुमार उर्फ अनिरुद्ध कुमार रहस्यमयढंग से लापता हो गया है। जबकि उसकी पत्नी ने मुफस्सिल थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं आभूषण व्यापारियों ने उस पर गबन करने की नीयत से आभूषण लेकर भाग जाने के आरोप में कांड दर्ज कराया है। दोनों मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। अमृत उर्फ अनिरुद्ध कुमार की पत्नी सुमन देवी ने पुलिस से बताया है कि उसके पति सोने चांदी का खरीद बिक्री करते हैं। 24 नवंबर की शाम वे ग्राहक को समान तौलने की बात कह बेतिया गए। वहां से उसकी ननद माया देवी के घर बैरिया के खिरिया घाट वार्ड चार में गए थे। उसकी ननद से बोले कि मेरे बच्चों को देखते रहना, मैं ट्रेन या बस से टकराकर आत्महत्या कर लूंगा। रात में उसकी ननद फोन कर पूछी की अमृत घर पहुंचा या नहीं। लेकिन वह घर नहीं आए थे। उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया था। पड़ोस और रिश्तेदारों में खोजबीन करने पर कुछ पता नहीं चला। इसी बीच जिन व्यापारियों के साथ वे कारोबार करते थे, वे व्यापारी उनके दरवाजे भुगतान लेने के लिए आने लगे। उसके पति कई व्यापारियों से सोने चांदी का आभूषण लेकर चले गए हैं। उनकी बाइक का भी अता-पता नहीं है।

इधर , रानी पकड़ी निवासी स्वर्ण व्यवसायी विनय कुमार ने मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी में विनय कुमार ने पुलिस से बताया है कि जौकटिया चौक पर उनका सोने चांदी की दुकान हैं। अमृत कुमार उर्फ अनिरुद्ध कुमार विगत दो वर्षों से उनके दुकान से सोने चांदी का आभूषण लेकर बेचता था और समय से भुगतान कर देता था। 20 नवंबर की दोपहर आरोपित उनके दुकान से करीब छह लाख मूल्य के 53 ग्राम सोने का जेवर ले गया और समय से इसका भुगतान कर देने को कहा।

समय पर भुगतान नहीं मिलने पर विनय कुमार उसके मोबाइल पर फोन किए तो मोबाइल स्विच आफ था। तब वे पूछताछ करने उसके घर गए। उसके घर पर अन्य कई व्यापारी पैसे लेने के लिए पहुंचे थे। इन व्यापारियों से भी ले गया गहने रानी पकड़ी निवासी स्वर्ण व्यवसायी विनय कुमार ने बताया कि अमृत के घर जाने के बाद पता चला कि आरोपित ने मझौलिया बाजार के व्यापारी अजय कुमार से 38 लाख कीमत का 400 ग्राम सोने का आभूषण, कालीबाग थाना क्षेत्र के नया बाजार निवासी धर्म कुमार से 17 लाख रुपये मूल्य के 200 ग्राम सोने का जेवर, मझौलिया बाजार के लाल बाबू साह से आठ लाख रुपये मूल्य के 70 ग्राम सोने का जेवर लेकर गायब हो गया है। धोखाधड़ी कर सारे आभूषण लेकर कहीं भाग गया है।