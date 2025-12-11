West Champaran: आवास योजना के इन लाभार्थियों पर दर्ज होगी FIR, वसूली जाएगी राशि; BDO ने दिए निर्देश

संवाद सहयोगी, नरकटियागंज। प्रखंड कार्यालय प्रकोष्ठ में बीडीओ ने सभी ग्रामीण आवास सहायकों और पर्यवेक्षकों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बीडीओ ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रखंड में छूटे परिवारों का आवास प्लस पर जल्द से जल्द जॉब कार्ड की एंट्री कराएं। साथ ही, ई-केवाईसी के कार्य को शत प्रतिशत पूर्ण करने पर जोर दिया।

समीक्षा के दौरान पाया कि मनरेगा में कुल 68984 मजदूर हैं, जिनमें से केवल 27.61 प्रतिशत का ही ई-केवाईसी हुआ है। वहीं, सक्रिय करीब 18464 मजदूरों में से भी मात्र 48.43 प्रतिशत का ई-केवाईसी किया गया है। बीडीओ ने इसे अत्यंत धीमी प्रगति बताते हुए तत्काल पूरा करने का निर्देश दिया।

इसके अतिरिक्त, बीडीओ ने सीएम आवास योजना और सहायता योजना के लाभुकों को दूसरा और तीसरा किस्त जल्द जारी करने और हर हाल में अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने को कहा। समीक्षा बैठक में बीडीओ ने उन 54 लाभुकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर राशि वसूली करने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 से लेकर 2020-21 तक आवास योजना का राशि उठाव के बाद भी आवास नहीं बनाने वाले 54 लाभुकों पर नीलाम पत्र वाद दायर किया गया था। अब उन पर प्राथमिकी दर्ज कर राशि वापस कराने का निर्देश दिया है। वहीं, आवास के 127 लाभुकों को तीसरा किस्त मिलने के बाद भी आवास पूरा नहीं किया गया है। बीडीओ ने उसे शीघ्र पूर्ण कराने की चेतावनी दी।

बता दें कि प्रखंड में 2016-17 से 2020-21 के बीच 7609 आवासों का लक्ष्य मिला था। बैठक में आवास पर्यवेक्षक नितेश कुमार, धीरज कुमार के अलावा सभी कर्मी उपस्थित थे। जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्देश विधायक संजय पांडेय ने प्रखंड सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक की। जिसमें प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी शामिल हुए। विधायक ने पदाधिकारियों को सरकार की महत्वपूर्ण एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को वास्तविक लाभुकों तक पहुंचाने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी योजनाएं पारदर्शी तरीके से और समय पर जरूरतमंदों तक पहुंचे।

बैठक में मनरेगा, आवास, शौचालय, आपूर्ति, पेंशन, श्रम, शिक्षा, आईसीडीएस, और सहकारिता जैसे प्रमुख विभागों की योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया। विधायक ने स्पष्ट निर्देश दिया कि योजनाओं का विस्तृत प्रचार-प्रसार भी कराया जाए ताकि आम जनता को उनके लाभों की पूरी जानकारी मिल सके।

उन्होंने आरटीपीएस सेवा को भी दुरुस्त करने की बात कही और इसके त्वरित निष्पादन के लिए बीडीओ सूरज कुमार सिंह को बेहतर समन्वय बनाकर सख्त मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। इससे पहले विधायक ने सभी पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किया।