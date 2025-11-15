पश्चिमी चंपारण के 72 उम्मीदवारों में से 60 की जमानत हो गई जब्त, नोटा को पड़ा 1.7 फीसदी वोट

जागरण संवाददाता, बेतिया। पश्चिम चंपारण जिले के विधान सभा चुनाव में कुल 72 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इनमें से 12 को छोड़कर किसी भी प्रत्याशी ने अपनी जमानत नहीं बचा सका। विजई प्रत्याशियों के अलावा सिकटा विधान सभा में दूसरे स्थान पर रहे पूर्व मंत्री खुर्शीद फिरोज अहमद को 50229 मत मिले, जबकि बेतिया विधान सभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे रोहित सिकारिया को 24665 मत मिले।

वहीं दलीय प्रत्याशियों में से चनपटिया विधानसभा सीट से जनसुराज के प्रत्याशी मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी तिवारी के पक्ष में 37172 वोट डाले गए। जनसुराज के ही लौरिया विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी सुनील कुमार 15722 मत मिले, नौतन विधान सभा क्षेत्र से प्रत्याशी बने संतोष चौधरी को 12 हजार से भी अधिक मत मिले, फिर भी वे लोग अपनी जमानत नहीं बचा सके। इनके अलावा अन्य प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई।

1.7 प्रतिशत वोटरों ने नोटा का बटन दबाया सभी विधान सभा क्षेत्रों में कमोबेस नोटा पर भी वोटरों ने बटन दबाया है। जिले के सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों में 1887448 मत पड़े थे। इसमें मतदाताओं ने सर्वाधिक नोटा का इस्तेमाल नौतन विधान सभा क्षेत्र के मतदाताओं ने किया।

यहां 3217 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया है। लौरिया विधान सभा में 2385, नरकटियागंज विधानसभा में 2201, बगहा में 3259, बेतिया में 981 तथा रामनगर में 2184, सिकटा में 4568, वाल्मीकिनगर में 6400 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया। चनपटिया में जीत हार का मार्जिन मात्र 602 रहा, जबकि यहां 2609 लोगों ने नोटा पर बटन दबाया।

जन सुराज को नहीं मिली सफलता जिले में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी मुकाबला थी। जनसुराज आकर लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह नाकामयाब रहा। चनपटिया, लौरिया व नौतन को छोड़कर जन सुराज कहीं भी लड़ाई में नहीं रही।