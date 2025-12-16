Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    West Champaran : डायन कहकर हुई थी मारपीट, घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान बेतिया में मौत, एक गिरफ्तार

    By Gaurav Verma Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:10 PM (IST)

    West Champaran news : पश्चिम चंपारण में एक बुजुर्ग महिला को डायन बताकर मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान बेतिया में उसकी म ...और पढ़ें

    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    संवाद सूत्र, रामनगर । थाना क्षेत्र के धोकराहा गांव में सोमवार की रात में हुई मारपीट में जख्मी बुजुर्ग की इलाज के क्रम में बेतिया जीएमसीएच में मौत हो गई है। मृतक उक्त गांव निवासी 65 वर्षीय सुग्रीव साह हैं। घटना सोमवार रात की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना के संबंध में बताया जाता है कि धोकराहा निवासी प्रकाश राम उसकी पत्नी मालती देवी व पुत्र सूरज राम सुग्रीव साह के दरवाजे पर आकर डायन कहते हुए गाली गलौज करने लगे।

    जब सुग्रीव साह दरवाजा से बाहर निकाल कर पूछे कि मेरे दरवाजे पर खड़े होकर गाली क्यों दे रहे हो, इसी बात पर तीनों मिलकर सुग्रीव साह को मारने पीटने लगे और उनका सर दीवार से दो-तीन बार टकरा दिया।

    जिससे वह जमीन पर गिर कर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जिसके कारण बेहोश हो गए। तब तक उनका पुत्र तपन साह और ग्रामीण दौड़कर पहुंचे। तत्काल इसकी सूचना डायल 112 पुलिस टीम को दी गई।

    पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जख्मी सुग्रीव साह को इलाज के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाई। जहां मौके पर मौजूद चिकित्सक डाक्टर सुजीत कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसीएच रेफर कर दिया।

    जीएमसीएच में इलाज के क्रम में मंगलवार को बुजुर्ग सुग्रीव साह की मौत हो गई। थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि मृतक के पुत्र तपन के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर एक आरोपी प्रकाश राम को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    अन्य आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर मौत के बाद से जीएमसीएच में शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। इधर मौत की खबर पर मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है।