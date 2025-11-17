West Champaran : अश्लील जाल का किंगपिन गिरफ्तार, 50 से ज्यादा महिलाओं को करता था ब्लैकमेल
पश्चिम चंपारण में साइबर पुलिस ने सचिन कुमार तिवारी नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। वह महिलाओं को उनके पतियों को जान से मारने की धमकी देकर अश्लील वीडियो बनाने के लिए मजबूर करता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता था। पुलिस जांच में पता चला है कि उसने 50 से अधिक महिलाओं को इसी तरह ब्लैकमेल किया है। आरोपी के मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियो और स्क्रीनशाट बरामद हुए हैं।
जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। पति को जान से मारने का भय दिखा वाट्सएप वीडियो काल पर एक महिला से अश्लील हरकत कराकर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में साइबर थाने की पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। वह अब तक 50-52 महिला एवं युवतियों को इस तरह से जाल में फंसाकर ब्लैकमेल कर चुका है।
सोमवार को पूछताछ के बाद चनपटिया थाना क्षेत्र के जैतिया पडुकिया निवासी सचिन कुमार तिवारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साइबर थाने के डीएसपी गौतम शरण ओमी ने बताया कि आरोपित के मोबाइल से महिलाओं को वाट्सएप काल किया गया था, उसे बरामद कर लिया गया है। मोबाइल में वीडियो काल का स्क्रीनशाट रिकार्डिंग भी मिला है।
डीएसपी ने बताया कि विगत जून माह में सचिन कुमार तिवारी ने एक महिला के पास फोन किया था। उसने महिला के पति की फर्जी आवाज सुनाकर कहा कि उसके पति को गलत काम करते पकड़ा गया है।
पति को जान मारने का भय दिखाकर वाट्सएप वीडियो काल पर महिला से आपत्तिजनक एवं अश्लील हरकत कराया और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। इससे परेशान महिला की शिकायत पर साइबर थाना में आठ जून को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की तकनीकी जांच के बाद आरोपित की पहचान सचिन कुमार तिवारी के रूप में की गई और उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अब तक 50-52 महिलाओं और युवतियों का इस तरह से अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की बात स्वीकार की है।
