West Champaran : अश्लील जाल का किंगपिन गिरफ्तार, 50 से ज्यादा महिलाओं को करता था ब्लैकमेल

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। पति को जान से मारने का भय दिखा वाट्सएप वीडियो काल पर एक महिला से अश्लील हरकत कराकर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में साइबर थाने की पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। वह अब तक 50-52 महिला एवं युवतियों को इस तरह से जाल में फंसाकर ब्लैकमेल कर चुका है।

सोमवार को पूछताछ के बाद चनपटिया थाना क्षेत्र के जैतिया पडुकिया निवासी सचिन कुमार तिवारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साइबर थाने के डीएसपी गौतम शरण ओमी ने बताया कि आरोपित के मोबाइल से महिलाओं को वाट्सएप काल किया गया था, उसे बरामद कर लिया गया है। मोबाइल में वीडियो काल का स्क्रीनशाट रिकार्डिंग भी मिला है।

डीएसपी ने बताया कि विगत जून माह में सचिन कुमार तिवारी ने एक महिला के पास फोन किया था। उसने महिला के पति की फर्जी आवाज सुनाकर कहा कि उसके पति को गलत काम करते पकड़ा गया है।