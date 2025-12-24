Language
    West Champaran: वाल्मीकिनगर में यात्री बस से 160 शीशी प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, एक गिरफ्तार

    By Tufani Chaudhary Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:03 PM (IST)

    बिहार के वाल्मीकिनगर, पश्चिम चंपारण में, पुलिस ने एक यात्री बस से 160 शीशी प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गय ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, बगहा। वाल्मीकिनगर पुलिस जिले के अंतर्गत वाल्मीकिनगर थाना की पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई तीन आरडी पुल के पास की गई। जहां से एक यात्री बस से उतरते समय आरोपी को पकड़ा गया। पुलिस ने उसके पास से करीब 160 शीशी (15 लीटर) प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है।

    गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र के तीन आरडी निवासी सत्येन्द्र सिंह के पुत्र जिम्मी सिंह के रूप में की गई है। इस संबंध में प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने बताया कि 20 दिसंबर को वाल्मीकिनगर थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि बगहा से वाल्मीकिनगर आ रही एक यात्री बस में एक युवक मादक पदार्थ लेकर आ रहा है।

    सूचना के आधार पर तत्काल एक पुलिस टीम गठित की गई और तीन आरडी पुल के पास बस के आने का इंतजार किया गया। जैसे ही बस मौके पर पहुंची, एक युवक कार्टून लेकर नीचे उतरा। पुलिस को देखकर उसके व्यवहार पर संदेह हुआ, जिसके बाद उसे रोककर तलाशी ली गई। जांच के दौरान कार्टून के अंदर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप पाया गया।

    इसके बाद युवक को हिरासत में लेकर थाना लाया गया। बरामद दवाओं की जांच के लिए औषधि विभाग बेतिया को सूचना दी गई। 22 दिसंबर को औषधि निरीक्षक कन्हैया किशोर सिंह वाल्मीकिनगर पहुंचे और जांच के बाद पुष्टि की कि बरामद सभी कफ सिरप प्रतिबंधित श्रेणी के हैं। जब्त सिरप में फेंसाड्रिल सहित कुल 19 प्रकार के कफ सिरप शामिल हैं।

    पुलिस ने सभी प्रतिबंधित कफ सिरप को जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि इन दवाओं को सरकार द्वारा इसलिए प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि इनका उपयोग नशे के रूप में किया जा रहा है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।