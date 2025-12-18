West Champaran: बेतिया राज की भूमि पर चलेगा बुलडोजर, 150 अतिक्रमणकारियों को नोटिस

संवाद सूत्र, बेतिया। शहर में वर्षों से बेतिया राज की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ अब प्रशासन ने सख्त है। बेतिया राज प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों की सूची बेतिया अंचल को उपलब्ध कराई गई है। इसके आधार पर अंचल प्रशासन ने करीब 150 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर स्वेच्छा से भूमि खाली करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने पर बुलडोजर से कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जानकारी के अनुसार शहर की मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण के कारण सड़क की चौड़ाई कम हो गई है। इसके चलते प्रतिदिन जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम की समस्या से आम नागरिकों, स्कूली बच्चों, मरीजों और कार्यालय जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने का निर्देश अंचल सूत्रों के अनुसार नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि अतिक्रमणकारी स्वयं भूमि को अतिक्रमण मुक्त करें, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। वर्षों से बेतिया राज की बहुमूल्य जमीन पर अवैध रूप से मकान, दुकान और अस्थायी ढांचे बने हुए हैं, जिससे सरकारी भूमि का दुरुपयोग हो रहा है।