    Bettiah News: नए साल में शुरू होगा नया पीएसएस, निर्बाध मिलेगी बिजली

    By Sunil Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:39 PM (IST)

    बेतिया में शहर से गांव तक निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए तैयारी शुरू हो गई है। पुराने पावर ट्रांसफार्मरों पर लोड कम करने के लिए पांच नए पावर सबस्टेशन बन ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बेतिया। शहर से लेकर गांव तक अब निर्वाध बिजली की आपूर्ति होगी। इसके लिए विभागीय तैयारी शुरू कर दी गई है। पूर्व से लगे पावर ट्रांसफार्मरों पर अधिक लोड होने के कारण बिजली की आपूर्ति में परेशानी होती है। लोड बढ़ने पर ट्रिप की समस्या उत्पन्न होती है। इससे निजात के लिए लोड को कम करने के लिए शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल पांच नए पावर सबस्टेशन का निर्माण किया जा रहा है।

    हर पावर सबस्टेशन की क्षमता 20 एमवीए होगी। फिलहाल, नानोसती को छोड़कर करीब हर सबस्टेशन का निर्माण शुरु हो गया है। चार नए पावर सब स्टेशनों को नए साल में हर हाल में चालू कर देना है।

    वैसे, विभाग की ओर से पांचों प्रस्तावित पावर सब स्टेशनों को नए साल में चालू कराने का लक्ष्य तय किया गया है। विभाग की ओर से नानोसती में भी पावर सब स्टेशन के निर्माण को लेकर सख्ती की गई है।

    इन जगहों पर बन रहा पीएसएस

    शहर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं हजारी परिसर में निर्माण हो रहा है। वहीं चनपटिया प्रखण्ड के लोहियरिया, चमुआ एवं नानोसती में हो रहा है। बताया जाता है कि जीएमसीएच का पीएसएस अगले माह काम करना शुरू कर देगा। यानी उक्त पीएसएस से नए साल के पहले माह में आपूर्ति शुरू हो जाएगी। हजारी स्थित पीएसएस का काम करीब 10 प्रतिशत हो चुका है, जबकि अन्य का काम शुरु हो चुका है।

    एक पीएसएस में होगा दो पावर ट्रांसफार्मर

    हर पीएसएस में दो पावर ट्रांसफार्मर लगेगा। एक पावर सबस्टेशन की क्षमता 10 एमवीए होगी। यानि एक पीएसएस में दो पावर ट्रांसफार्मर लगेगा और उसकी कुल क्षमता 20 एमवीए होगी। इससे लोड कम होगा और बिजली की निर्बाध आपूर्ति होगी। ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिलेगा।

    • पहले से पीएसएस की कुल संख्या: 23
    • जिले में निर्माणाधीन पीएसएस की संख्या: 05
    • शहर में पूर्व से संचालित पीएसएस की संख्या: 03

    पांच नए पीसीएस का काम उपभोक्ताओं को नए साल से मिलने लगेगा। जीएमसीएच के पीएसएस से अगले माह आपूर्ति शुरू होने का प्रयास किया जा रहा है। - मनीष शाक्य, विद्युत कार्यपालक अभियंता, बेतिया