Bettiah News: नए साल में शुरू होगा नया पीएसएस, निर्बाध मिलेगी बिजली

जागरण संवाददाता, बेतिया। शहर से लेकर गांव तक अब निर्वाध बिजली की आपूर्ति होगी। इसके लिए विभागीय तैयारी शुरू कर दी गई है। पूर्व से लगे पावर ट्रांसफार्मरों पर अधिक लोड होने के कारण बिजली की आपूर्ति में परेशानी होती है। लोड बढ़ने पर ट्रिप की समस्या उत्पन्न होती है। इससे निजात के लिए लोड को कम करने के लिए शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल पांच नए पावर सबस्टेशन का निर्माण किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हर पावर सबस्टेशन की क्षमता 20 एमवीए होगी। फिलहाल, नानोसती को छोड़कर करीब हर सबस्टेशन का निर्माण शुरु हो गया है। चार नए पावर सब स्टेशनों को नए साल में हर हाल में चालू कर देना है। वैसे, विभाग की ओर से पांचों प्रस्तावित पावर सब स्टेशनों को नए साल में चालू कराने का लक्ष्य तय किया गया है। विभाग की ओर से नानोसती में भी पावर सब स्टेशन के निर्माण को लेकर सख्ती की गई है।

इन जगहों पर बन रहा पीएसएस शहर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं हजारी परिसर में निर्माण हो रहा है। वहीं चनपटिया प्रखण्ड के लोहियरिया, चमुआ एवं नानोसती में हो रहा है। बताया जाता है कि जीएमसीएच का पीएसएस अगले माह काम करना शुरू कर देगा। यानी उक्त पीएसएस से नए साल के पहले माह में आपूर्ति शुरू हो जाएगी। हजारी स्थित पीएसएस का काम करीब 10 प्रतिशत हो चुका है, जबकि अन्य का काम शुरु हो चुका है।

एक पीएसएस में होगा दो पावर ट्रांसफार्मर हर पीएसएस में दो पावर ट्रांसफार्मर लगेगा। एक पावर सबस्टेशन की क्षमता 10 एमवीए होगी। यानि एक पीएसएस में दो पावर ट्रांसफार्मर लगेगा और उसकी कुल क्षमता 20 एमवीए होगी। इससे लोड कम होगा और बिजली की निर्बाध आपूर्ति होगी। ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिलेगा।