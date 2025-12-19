West Champaran News: अतिक्रमण हटवाने सड़क पर उतरे एसडीओ और एसडीपीओ, वसूला गया जुर्माना
संवाद सहयोगी, नरकटियागंज। शहर में अतिक्रमण के विरुद्ध गुरुवार को अनुमंडल प्रशासन, पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने सख्त अभियान चलाया। यह अभियान पोखरा चौक से शुरू होकर शिवगंज चौक, हाई स्कूल चौक, अस्पताल चौक होते हुए नागेंद्र तिवारी चौक तक पहुंचा।
लगभग एक किलोमीटर लंबी इस कार्रवाई के दौरान सड़क के दोनों किनारों से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। नगर परिषद का एक बुलडोजर, दो ट्रैक्टर तथा बड़ी संख्या में अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को देखकर अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी मच गई।
अभियान के दौरान सड़क किनारे बने शेड, अस्थायी दुकानें, जुग्गी-झोपड़ी और अन्य अवैध संरचनाओं को हटाया गया। सड़क पर अवैध रूप से वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। नगर परिषद और पुलिस कर्मियों ने संयुक्त रूप से कुल 30,500 रुपये का जुर्माना वसूला। प्रशासन की इस सख्ती से यह संदेश गया कि अब अतिक्रमण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस अभियान का नेतृत्व अनुमंडल पदाधिकारी सूर्य प्रकाश गुप्ता कर रहे थे। उनके साथ एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह, नगर परिषद के टाउन प्लानर मो वसीम और स्वच्छता पदाधिकारी रवि कुमार सिंह शामिल रहे। वहीं शिकारपुर थानाध्यक्ष ज्वाला सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।
नगर परिषद के कर्मी राजेश कुमार, पंकज कुमार, विजय राम, विजय कुमार, अमीन रामजी कुशवाहा और राकेश कुमार समेत अन्य कर्मचारी भी अभियान में सक्रिय दिखे। बता दें कि बीते सप्ताह हरदिया चौक के समीप भी नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।
मुख्य बाजार के अतिक्रमणकारियों में भी बढ़ी बेचैनी
मुख्य बाजार सहित आर्य समाज मंदिर रोड, कचहरी रोड, मुखिया जी चौक और भगवती सिनेमा रोड पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। यहां नाले के ऊपर निर्माण और दुकानों के आगे अतिक्रमण किया गया है। जुर्माने की राशि बढ़ने की आशंका से भी कई दुकानदार स्वयं ही अपने दुकानों के आगे लगे छज्जे और अस्थायी निर्माण हटाने लगे हैं।
