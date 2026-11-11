VTR जंगल सफारी के दौरान 50 मीटर की दूरी पर दिखी बाघिन और शावक, पटना के वैज्ञानिकों ने जिया अनूठा पल

संवाद सूत्र, गौनाहा (पश्चिमी चंपारण)। VTR Wildlife Tourism News: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) के मंगुराहा वन प्रक्षेत्र में जंगल सफारी के दौरान पटना से आई वैज्ञानिकों की टीम को जीवनभर याद रखने वाला अनूठा पल देखने को मिला।

खुले और प्राकृतिक वातावरण में मात्र 50 मीटर की दूरी से बाघिन और उसके दो शावकों की अठखेलियां देखने का दुर्लभ अवसर मिला। इस दौरान मां और बच्चों के बीच वात्सल्य व ममता का ऐसा अनूठा दृश्य दिखा, जिसने सभी को भावविभोर कर दिया।

50 मीटर से रोमांच जंगल के बीच मां और शावकों के बीच का यह पल सफारी का सबसे यादगार और रोमांचक अनुभव बन गया। पटना से आए वैज्ञानिकों की टीम में शामिल डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि वे बाघ देखने की विशेष उम्मीद लेकर मंगुराहा पहुंचे थे। केवल 50 मीटर की दूरी से बाघिन और उसके दोनों शावकों को देखना उनके लिए बेहद अद्भुत रहा।