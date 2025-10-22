Bihar Assembly Election 2025 : लोकतंत्र का त्योहार करीब, आज से मिलेगी आपकी वोट पर्ची
बगहा में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। 23 अक्टूबर से बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूचना पर्ची बांटेंगे, ताकि मतदाताओं को मतदान के दिन कोई परेशानी न हो। बीएलओ को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे प्रत्येक मतदाता को व्यक्तिगत रूप से पर्ची सौंपें और रजिस्टर में हस्ताक्षर लें। वोटर गाइड भी दी जाएगी, जिसमें मतदान की जानकारी होगी। निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि शत-प्रतिशत मतदान हो।
संवाद सूत्र, बगहा (पश्चिम चंपारण)। विधानसभा चुनाव को लेकर बगहा प्रखंड दो क्षेत्र में मतदाता सूचना पर्ची वितरण की पूरी तैयारी कर ली गई है। उप निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार बुधवार, 23 अक्तूबर से सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूचना पर्ची का वितरण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
बीएलओ घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता को उनकी जानकारी वाली पर्ची ससमय उपलब्ध कराएंगे, ताकि मतदान दिवस पर मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और मतदान केंद्र पर आसानी से वोट दे सकें। निर्देशानुसार बीएलओ को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र के प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को व्यक्तिगत रूप से पर्ची सौंपें और उसके पश्चात वितरण रजिस्टर में मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा लगवाकर पुष्टि करें।
किसी भी स्थिति में एक परिवार के सदस्य को दूसरे की पर्ची नहीं दी जाएगी। इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए सभी सेक्टर पदाधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। बीएलओ को पांच नवंबर तक वितरण कार्य पूर्ण करने का आदेश दिया गया है।प्रखंड विकास पदाधिकारी बिडू कुमार राम ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सूचना पर्ची की प्रतियां और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि कोई भी मतदाता पर्ची से वंचित न रहे।
सभी बीएलओ को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पर्ची वितरण का निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में है,सूची तैयार कर संबंधित पदाधिकारियों को सौंपी जाएगी।
मतदाताओं को दी जाएगी वोटर गाइड
वोटर गाइड भी पर्ची के साथ मतदाताओं को दी जाएगी, जिसमें मतदान का समय, बूथ की जानकारी, आवश्यक दस्तावेज और मतदान की प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि मतदान दिवस पर मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और अधिकतम मतदान सुनिश्चित किया जा सके।
उप निर्वाचन पदाधिकारी पत्र के माध्यम से कहा कि इस बार निर्वाचन आयोग का लक्ष्य शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करना है। इसके लिए मतदाता सूचना पर्ची वितरण का कार्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बीडीओ, सेक्टर पदाधिकारी और बीएलओ संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र मतदाता बिना सूचना पर्ची के न रहे।
निर्वाचन कार्यालय की ओर से सभी प्रखंडों में निगरानी टीम गठित कर दी गई है, जो वितरण कार्य की नियमित समीक्षा करेगी।इस अभियान के तहत आज से शुरू हुआ पर्ची वितरण पांच नवंबर तक चलेगा। प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे घर-घर पहुंचने वाले बीएलओ से अपनी मतदाता सूचना पर्ची अवश्य प्राप्त करें और मतदान दिवस पर पहचान पत्र के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभाएं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।