Bihar Assembly Election 2025 : लोकतंत्र का त्योहार करीब, आज से मिलेगी आपकी वोट पर्ची

संवाद सूत्र, बगहा (पश्चिम चंपारण)। विधानसभा चुनाव को लेकर बगहा प्रखंड दो क्षेत्र में मतदाता सूचना पर्ची वितरण की पूरी तैयारी कर ली गई है। उप निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार बुधवार, 23 अक्तूबर से सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूचना पर्ची का वितरण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

बीएलओ घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता को उनकी जानकारी वाली पर्ची ससमय उपलब्ध कराएंगे, ताकि मतदान दिवस पर मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और मतदान केंद्र पर आसानी से वोट दे सकें। निर्देशानुसार बीएलओ को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र के प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को व्यक्तिगत रूप से पर्ची सौंपें और उसके पश्चात वितरण रजिस्टर में मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा लगवाकर पुष्टि करें।

किसी भी स्थिति में एक परिवार के सदस्य को दूसरे की पर्ची नहीं दी जाएगी। इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए सभी सेक्टर पदाधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। बीएलओ को पांच नवंबर तक वितरण कार्य पूर्ण करने का आदेश दिया गया है।प्रखंड विकास पदाधिकारी बिडू कुमार राम ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सूचना पर्ची की प्रतियां और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि कोई भी मतदाता पर्ची से वंचित न रहे।

सभी बीएलओ को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पर्ची वितरण का निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में है,सूची तैयार कर संबंधित पदाधिकारियों को सौंपी जाएगी।