    वोटर आईडी गुम? चिंता न करें! इन 12 दस्तावेजों से 11 नवंबर को डालें वोट

    By Sunil Tiwari Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:59 PM (IST)

    बेतिया जिले में 11 नवंबर को नौ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने वोटर आईडी के साथ 12 वैकल्पिक दस्तावेजों को भी मतदान के लिए मान्य किया है। यदि वोटर आईडी नहीं है, तो मतदाता इनमें से किसी भी दस्तावेज का उपयोग करके वोट डाल सकते हैं। चुनाव संबंधी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 चौबीसों घंटे उपलब्ध है।

    जागरण संवाददाता, बेतिया। जिले के सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर मतदान है। सभी मतदाताओं के घर निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता पर्ची पहुंचा दी गई है। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान करने के लिए वोटर आईडी के अलावा 12 प्रकार के वैकल्पिक दस्तावेज का उपयोग करने की सुविधा दी गई है। 

    किन्हीं कारणों से वोटर आईडी कार्ड नहीं होने पर वैकल्पिक दस्तावेज दिखाने पर मतदान कर सकते हैं। चुनाव से संबंधित शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 उपलब्ध है, जो 24 घंटे सक्रिय रहेगा। वोटर आईडी से संबंधित शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा भी आयोग की ओर से दी गई है।

    ये हैं वैकल्पिक दस्तावेज

    • आधार कार्ड
    • पैन कार्ड
    • मनरेगा जॉब कार्ड
    • फोटोयुक्त बैक या डाकघर का पासबुक
    • श्रम मंत्रालय का कार्ड
    • आयुष्मान भारत का स्मार्ट कार्ड
    • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत पंजीयक जनगणना आयुक्त द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
    • भारतीय पासपोर्ट
    • फोटो सहित पेंशन दस्तावेज
    • केंद्र व राज्य सरकार सरकारी , सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मियों को जारी फोटो सहित सेवा पहचान पत्र
    • सांसद, विधायकों, विधान पार्षदों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
    • सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड