वोटर आईडी गुम? चिंता न करें! इन 12 दस्तावेजों से 11 नवंबर को डालें वोट

बेतिया जिले में 11 नवंबर को नौ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने वोटर आईडी के साथ 12 वैकल्पिक दस्तावेजों को भी मतदान के लिए मान्य किया है। यदि वोटर आईडी नहीं है, तो मतदाता इनमें से किसी भी दस्तावेज का उपयोग करके वोट डाल सकते हैं। चुनाव संबंधी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 चौबीसों घंटे उपलब्ध है।

इन 12 दस्तावेजों से 11 नवंबर को डालें वोट