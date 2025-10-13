Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    West Champaran News: पेड़ से बांधकर दो युवकों की पिटाई, बैटरी चोरी के आरोप में भीड़ ने दी सजा

    By Prabhat MishraEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 09:22 AM (IST)

    सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा जा रहा है। पीटने वाले उन पर बैटरी चोरी का आरोप लगा रहे हैं। घटना की पुष्टि नहीं हुई है, पर वीडियो तेजी से फैल रहा है। लोग पिटाई करने वालों का समर्थन और निंदा कर रहे हैं। इस घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    दो युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल

    जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। नरकटियागंज क्षेत्र में एक पेड़ से दो युवकों को बांधकर पिटाई करने का मामला इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि दैनिक जागरण नहीं कर रहा है।

    प्रसारित वीडियो में बांधे गए दोनों चोरों को लोग बैटरी चोर बता रहे हैं। यह वीडियो शिकारपुर थाना क्षेत्र के पंडई चौक का बताया जा रहा है। हालाकि चोरी की यह घटना कब हुई और इसमें शामिल लोगों की सटीक पहचान क्या है? इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडियो में कुछ लोग दोनों युवकों से पूछताछ करते हुए थप्पड़ लगा रहे हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें लाठी-डंडों से मारते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग दोनों को बिजली मिस्त्री भी बता रहे हैं। वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है।

    शिकारपुर थानाध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह ने बताया कि वीडियो की जांच की जा रही है। संबंधित स्थल और आरोपित व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।