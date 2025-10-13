West Champaran News: पेड़ से बांधकर दो युवकों की पिटाई, बैटरी चोरी के आरोप में भीड़ ने दी सजा
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा जा रहा है। पीटने वाले उन पर बैटरी चोरी का आरोप लगा रहे हैं। घटना की पुष्टि नहीं हुई है, पर वीडियो तेजी से फैल रहा है। लोग पिटाई करने वालों का समर्थन और निंदा कर रहे हैं। इस घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। नरकटियागंज क्षेत्र में एक पेड़ से दो युवकों को बांधकर पिटाई करने का मामला इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि दैनिक जागरण नहीं कर रहा है।
प्रसारित वीडियो में बांधे गए दोनों चोरों को लोग बैटरी चोर बता रहे हैं। यह वीडियो शिकारपुर थाना क्षेत्र के पंडई चौक का बताया जा रहा है। हालाकि चोरी की यह घटना कब हुई और इसमें शामिल लोगों की सटीक पहचान क्या है? इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है।
वीडियो में कुछ लोग दोनों युवकों से पूछताछ करते हुए थप्पड़ लगा रहे हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें लाठी-डंडों से मारते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग दोनों को बिजली मिस्त्री भी बता रहे हैं। वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है।
शिकारपुर थानाध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह ने बताया कि वीडियो की जांच की जा रही है। संबंधित स्थल और आरोपित व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।