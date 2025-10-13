West Champaran News: पेड़ से बांधकर दो युवकों की पिटाई, बैटरी चोरी के आरोप में भीड़ ने दी सजा

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। नरकटियागंज क्षेत्र में एक पेड़ से दो युवकों को बांधकर पिटाई करने का मामला इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि दैनिक जागरण नहीं कर रहा है।

प्रसारित वीडियो में बांधे गए दोनों चोरों को लोग बैटरी चोर बता रहे हैं। यह वीडियो शिकारपुर थाना क्षेत्र के पंडई चौक का बताया जा रहा है। हालाकि चोरी की यह घटना कब हुई और इसमें शामिल लोगों की सटीक पहचान क्या है? इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है।