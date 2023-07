बिहार में इंसानियत शर्मसार: युवक से चप्पल पर चटवाया थूक, बगीचे में हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से पीटा

शिकारपुर थाना क्षेत्र के मंझरिया गांव के पास बगीचे में एक युवक का हाथ-पैर बांधकर पिटाई करने व चप्पल पर थूक चटवाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। यह घटना सात जुलाई की बताई जा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि चोरी का आरोप लगाकर पांच-सात लोग युवक की हाथ पैर बांधकर पिटाई कर रहे हैं। उसके बाद चप्पल पर थूककर चटवाया जा रहा है।

पिटाई के बाद युवक से चप्पल पर थूक चटवाने का वीडियो प्रसारित

संवाद सूत्र, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण) : शिकारपुर थाना क्षेत्र के मंझरिया गांव के पास बगीचे में एक युवक का हाथ-पैर बांधकर पिटाई करने व चप्पल पर थूक चटवाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। हालांकि वीडियो की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता है। यह घटना सात जुलाई की बताई जा रही। वीडियो में दिख रहा है कि चोरी का आरोप लगाकर पांच-सात लोग युवक की हाथ-पैर बांधकर पिटाई कर रहे हैं। उसके बाद चप्पल पर थूककर उससे चटवाया जा रहा है। युवक डर के मारे वीडियो में थूक चाटता दिख रहा है। इसके बाद भी उसकी पिटाई की जा रही है। बताया जाता है कि उस युवक को बाइक चोरी के आरोप में गांव के युवकों ने पकड़ा था, लेकिन इसकी सूचना पुलिस को नहीं देकर खुद सजा देने के लिए बगीचे में ले गए। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई। प्रशिक्षु डीएसपी नवनीत कुमार ने बताया कि प्रसारित वीडियो की जानकारी मिली है। जांच पड़ताल की जा रही है। घटना में शामिल लोगों को चिह्नित किया जा रहा है।

