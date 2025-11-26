पुराने विवाद में सब्जी विक्रेता की पीट-पीटकर हत्या, पड़ोसियों ने भतीजे को भी मारा चाकू
बेतिया के बैरिया थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों ने सब्जी विक्रेता हजारी साह की पीट-पीटकर हत्या कर दी। बचाने आए भतीजे पर भी चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है। पूर्व में बच्चों के खेलने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद से तनाव था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बेतिया। बैरिया थाना क्षेत्र के बलुआ रमपुरवा मलाही टोला वार्ड छह में मंगलवार की रात पड़ोसियों ने पूर्व के विवाद में हजारी साह (45) की पीट - पीटकर हत्या कर दी। उनको बचाने आए उनके भतीजा आयुष कुमार के हाथ में चाकू मारकर जख्मी कर दिया है। हजारी साह सब्जी विक्रेता थे।
पुलिस ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद पुलिस एक आरोपित बिगू साह को गिरफ्तार कर ली है, जबकि अन्य आरोपित घर छोड़ फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। 30 सितंबर को बच्चों के खेलने को लेकर मारपीट हुई थी।
लाठी व रॉड से हमला
मृतक हजारी साह के छोटे भाई साहेब साह ने बताया कि रात करीब नौ बजे उनके भाई शौच करने के लिए सरेह में गए थे। लौटते वक्त आरोपितों ने घेर लिया।
किसी तरह से वहां से भागकर दरवाजे पर पहुंचे तो बैजनाथ साह, नंदकिशोर साह, मुन्ना साह समेत अन्य लोगों ने लाठी व रॉड से उनपर हमला कर दिए। उनके चीखने की आवाज पर उनका भतीजा आयुष कुमार पहुंचा तो हमलावरों ने उनपर भी चाकू से हमला कर दिया।
जिससे उसकी हथेली में जख्म है। हत्या करने के बाद सभी फरार हो गए। उसके बाद लोगों ने बैरिया पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस स्वजनों का बयान दर्ज करने के बाद दो चौकीदारों को गांव में तैनात की है।
पूर्व में मारपीट के मामले में दोनों पक्ष की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें दोनों ओर से एक-एक अभियुक्त की उसी समय गिरफ्तारी हुई। हजारी साह की ओर से दर्ज केस में मंगलवार को एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। मृतक के शरीर पर जख्म के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण का पता चलेगा।- रजनीश कांत प्रियदर्शी, सदर एसडीपीओ टू, बेतिया।
सदर एसडीपीओ-दो के नेतृत्व में आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। पूर्व में दर्ज प्राथमिकी में लापरवाही बरतने के स्वजनों के आरोप की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। जांच में लापरवाही उजागर होने पर संबंधित पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी।- डॉ. शौर्य सुमन, एसएसपी, बेतिया।
