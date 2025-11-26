पुराने विवाद में सब्जी विक्रेता की पीट-पीटकर हत्या, पड़ोसियों ने भतीजे को भी मारा चाकू

जागरण संवाददाता, बेतिया। बैरिया थाना क्षेत्र के बलुआ रमपुरवा मलाही टोला वार्ड छह में मंगलवार की रात पड़ोसियों ने पूर्व के विवाद में हजारी साह (45) की पीट - पीटकर हत्या कर दी। उनको बचाने आए उनके भतीजा आयुष कुमार के हाथ में चाकू मारकर जख्मी कर दिया है। हजारी साह सब्जी विक्रेता थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद पुलिस एक आरोपित बिगू साह को गिरफ्तार कर ली है, जबकि अन्य आरोपित घर छोड़ फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। 30 सितंबर को बच्चों के खेलने को लेकर मारपीट हुई थी।

लाठी व रॉड से हमला मृतक हजारी साह के छोटे भाई साहेब साह ने बताया कि रात करीब नौ बजे उनके भाई शौच करने के लिए सरेह में गए थे। लौटते वक्त आरोपितों ने घेर लिया। किसी तरह से वहां से भागकर दरवाजे पर पहुंचे तो बैजनाथ साह, नंदकिशोर साह, मुन्ना साह समेत अन्य लोगों ने लाठी व रॉड से उनपर हमला कर दिए। उनके चीखने की आवाज पर उनका भतीजा आयुष कुमार पहुंचा तो हमलावरों ने उनपर भी चाकू से हमला कर दिया।

जिससे उसकी हथेली में जख्म है। हत्या करने के बाद सभी फरार हो गए। उसके बाद लोगों ने बैरिया पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस स्वजनों का बयान दर्ज करने के बाद दो चौकीदारों को गांव में तैनात की है।