वीबी-जी राम जी योजना में फर्जीवाड़ा: NMMS एप का क्लोन बनाकर सरकारी राशि गबन, पूर्वी चंपारण में FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, मोतिहारी। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड की करमावा पंचायत में एनएमएमएस (नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम) ऐप के क्लोन के माध्यम से मजदूरों की फर्जी उपस्थिति दर्ज करने का मामला सामने आया है।

जांच में कार्यस्थल पर एक भी मजदूर नहीं मिला, जबकि मोबाइल एप पर लगातार मजदूरों की हाजिरी बनाई जा रही थी। मामले में सरकारी राशि के गबन की आशंका को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एक आरोपित लालबाबू पासवान पुलिस हिरासत में है।

उप विकास आयुक्त डॉ. प्रदीप कुमार ने इस अनियमितता के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की है। 18 अक्टूबर को सिकरहना (ढाका) के अनुमंडल पदाधिकारी ने करमावा पंचायत में वीबी-जी राम जी योजना के तहत संचालित दो योजनाओं की जांच की थी।

इनमें करमावा गांव में नए पंचायत भवन परिसर में मिट्टी भराई एवं पेवर ब्लॉक निर्माण तथा बहलोलपुर गांव में बिनोद राम के घर से थागा प्रसाद के घर तक नाला एवं पीसीसी निर्माण का कार्य शामिल था। जांच के दौरान दोनों योजना स्थलों पर कोई मजदूर काम करते नहीं मिला। इसके बावजूद पंचायत भवन परिसर वाली योजना में 11 से 18 अक्टूबर तक प्रतिदिन 133 मजदूरों की तथा बहलोलपुर की योजना में 15 से 18 अक्टूबर तक प्रतिदिन 48 मजदूरों की उपस्थिति दर्ज की जा रही थी।

इस तरह प्रतिदिन कुल 181 मजदूरों की हाजिरी बनाई जा रही थी। जांच में ऐप पर फर्जी तरीके से फोटो अपलोड कर उपस्थिति दर्ज करने की बात सामने आई। मेट के मोबाइल नंबर के इस्तेमाल पर सवाल पंचायत में मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए रूपमाला देवी मेट के रूप में निबंधित हैं। आरोप है कि उनके नाम से निबंधित मोबाइल नंबर का इस्तेमाल लालबाबू पासवान कर रहे थे। जांच प्रतिवेदन में रूपमाला देवी और लालबाबू पासवान की संलिप्तता सामने आने की बात कही गई है।