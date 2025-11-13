Vande Bharat No Food Option: वंदे भारत में ‘नो फूड आप्शन’ खत्म, यात्रियों में नाराजगी बढ़ी

मैं अक्सर मोतिहारी मीटिंग के लिए जाता हूं। डेढ़-दो घंटे के सफर में खाने की जरूरत नहीं होती, अब बेवजह ज्यादा किराया देना पड़ेगा। - योगेश राज, यात्री



रेलवे को सुविधा देनी चाहिए, मजबूरी नहीं बनानी चाहिए। जिन लोगों को खाना नहीं चाहिए, उन्हें ‘नो फूड’ का विकल्प रहना चाहिए। - अमित कुमार, यात्री



हम छात्र लोग टिकट सोच-समझकर लेते हैं। 100-150 रुपये का फर्क हमारे लिए मायने रखता है। - अमन कुमार, यात्री



सुविधा अच्छी है लेकिन यात्री की पसंद भी जरूरी है। हर किसी की जरूरत एक जैसी नहीं होती। - चंदन कुमार यादव, यात्री