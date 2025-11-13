Valmiki Nagar vidhan sabha Chunav Result: कायम रहेगा एनडीए का दबदबा या होगा बदलाव? फैसला कुछ ही घंटे बाद

डिजिटल डेस्क, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Valmiki Nagar vidhan sabha Election Result 2025 / Bihar vidhan sabha chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में पश्चिम चंपारण की बगहा विधानसभा सीट के लिए वोट डाले गए थे। यहां 70.36 प्रतिशत मतदान हुआ था।

इस सीट पर एनडीए के जदयू और महागठबंधन के कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। इसलिए लोगों की रुचि बढ़ गई है। धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना सफर किया और अब जदयू के चेहरा बन गए हैं। लोग यह जानना चाह रहे हैं कि इस बार एनडीए का दबदबा कायम रहेगा या बदलाव होगा?

धीरेंद्र प्रताप सिंह ने इस सीट से 2015 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सफलता हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया था। 2020 में उन्होंने जदयू प्रत्याशी के रूप में सफलता हासिल की और इस बार भी चुनाव मैदान में हैं।