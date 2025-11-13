Valmiki Nagar vidhan sabha Chunav Result: कायम रहेगा एनडीए का दबदबा या होगा बदलाव? फैसला कुछ ही घंटे बाद
Valmiki Nagar election Result: वाल्मीकिनगर विधानसभा सीट एनडीए की परंपरागत सीट मानी जा रही है। इस बार कांग्रेस ने मुकाबले को सख्त कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एनडीए का दबदबा कायम रहता है या फिर बदलाव होता है। एनडीए के प्रमुख घटक जदयू से धीरेंद्र प्रताप सिंह चुनाव मैदान में हैं वहीं सुरेंद्र प्रसाद कांग्रेस से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Valmiki Nagar vidhan sabha Election Result 2025 / Bihar vidhan sabha chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में पश्चिम चंपारण की बगहा विधानसभा सीट के लिए वोट डाले गए थे। यहां 70.36 प्रतिशत मतदान हुआ था।
इस सीट पर एनडीए के जदयू और महागठबंधन के कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। इसलिए लोगों की रुचि बढ़ गई है। धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना सफर किया और अब जदयू के चेहरा बन गए हैं। लोग यह जानना चाह रहे हैं कि इस बार एनडीए का दबदबा कायम रहेगा या बदलाव होगा?
धीरेंद्र प्रताप सिंह ने इस सीट से 2015 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सफलता हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया था। 2020 में उन्होंने जदयू प्रत्याशी के रूप में सफलता हासिल की और इस बार भी चुनाव मैदान में हैं।
चुनाव शुरू होने और इसके आरंभिक समय में यह माना जा रहा था कि जनसुराज की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, लेकिन बाद के दिनों में मुकाबला पूरी तरह से दो धु्वीय होता चला गया।
वाल्मीकिनगर विधानसभा के प्रत्याशी
|प्रत्याशी
|दल
|धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह
|जदयू
|रामेश्वर यादव
|बहुज समाज पार्टी
|सुरेंद्र प्रसाद
|भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
|राजेश शर्मा
|लोक समाज पार्टी
|अजरूद्दीन अंसारी
|निर्दलीय
|मोहम्मद जमील
|निर्दलीय
|सुरेंद्र राम
|निर्दलीय
2020 के चुनाव की स्थिति
धीरेंद्र प्रताप सिंह जदयू 74906
राजेश सिंह कांग्रेस 53321
