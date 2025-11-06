Bihar Chunav : यूपी के सीएम योगी का संदेश, बंटेंगे तो कटेंगे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे

जागरण संवाददाता, बेतिया/बगहा। (Bihar Assembly Election 2025) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने बेतिया के रमना मैदान और बगहा के बबुई टोला स्थित खेल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वे गुरुवार को एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए लोगों को बिहार में एनडीए सरकार की सफलता के फायदे बताए। बगहा के बबुई टोला स्थित खेल मैदान में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में संबोधित करते हुए कहा कि बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास है।

चंपारण की यह धरती महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि रही है। बिहार की एनडीए सरकार ने इसी धरती पर विकास की नई गाथा लिखी है। 2005 से पहले बिहार में अपहरण उद्योग फल-फूल रहा था, 30 हजार से अधिक अपहरण की घटनाएं दर्ज हुई थीं।

उस समय कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो बिहार में विकास की नई शुरुआत हुई। आज बिहार में सड़क है, मेट्रो है, बिजली है, राशन और रसोई गैस कनेक्शन है। उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं, वह किसी का नहीं, और जब सब राम के साथ रहेंगे, तो सब सुरक्षित रहेंगे। जात-पात से ऊपर उठकर विकास के नाम पर करें मतदान मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वे जात-पात से ऊपर उठकर विकास के नाम पर एनडीए उम्मीदवार को वोट दें। उन्होंने कहा, “आप बंटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।” योगी ने कहा कि आरजेडी शासन में बिहार जंगलराज में बदल गया था, लेकिन एनडीए सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार और जनकल्याण योजनाओं पर विशेष कार्य किया है। योगी ने कहा कि सीतामढ़ी में मां सीता की मंदिर बन रही है।

बगहा के लोगों को गोरखपुर से जुड़ाव मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बगहा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का गोरखपुर से गहरा जुड़ाव है। उन्होंने बताया कि जितनी दूरी बगहा से पटना की है, उससे कम दूरी गोरखपुर की है, इसलिए यहां के लोग अधिकतर गोरखपुर आते हैं।

योगी ने वाल्मीकिनगर की शान बताते हुए कहा कि अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है और माता शबरी के नाम से रसोई भी संचालित हो रही है। इन लोगों की रही उपस्थिति केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे, यूपी के मंत्री सूर्यप्रताप शाही, सांसद सुनील कुमार, एनडीए प्रत्याशी राम सिंह, जिलाध्यक्ष अंचित्य कुमार लल्ला, एमएलसी भीष्म सहनी, पूर्व मंत्री राजेश सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष भूपेंद्र नाथ तिवारी सिप्पू चौबे, प्रभात रंजन सिंह, रीतू जायसवाल, अलका सिंह, मनोज सिंह दीपू तिवारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

अपराधियों को सत्ता का स्वाद चखाओगे तो भारी कीमत चुकाओगे बेतिया के रमना मैदान में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने बेतिया के लोगों से कहा कि जब बिहार का नौजवान जब अंगड़ाई लेता है तो जंगल राज का सफाया हो जाता है।

उन्होंने जय श्रीराम और माता जानकी की धरती को नमन करके कहा कि बिहार के लोगों ने देश की दिशा और दशा को बदला है। 20 वर्ष पहले यहां के युवाओं ने अंगड़ाई ली थी और बिहार में जंगलराज का सफाया हुआ था। अब यहां न्याय एवं सुशासन के साथ डबल इंजन की सरकार चल रही है।

ऐसे में सचेत रहना है अगर माफियाओं और अपराधियों को सत्ता का स्वाद चखाओगे तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार बनने पर यहां सुशासन की आधारशिला खड़ी हुई है। धोखे में मत पड़ना, नहीं तो पर्व -त्योहारों में ये दंगाई उपद्रव करेंगे।

उन्होंने 26 मिनट के भाषण में बिना किसी का नाम लिए कांग्रेस और राजद को निशाने पर रखा। कहा कि कांग्रेस ने न्यायालय में राम को काल्पनिक होने का शपथ पत्र देकर भगवान राम के साथ मां सीता को भी झूठलाने का काम किया और उनके सहयोगी यूपी में समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलवाई।

उन्होंने सभा में आए युवाओं को 1990 से 2005 तक बिहार में जंगलराज की कहानी विस्तार से बताई। कहा कि साठ से ज्यादा नरसंहार हुआ। 30 हजार से ज्यादा लोगों का अपहरण हुआ। राजद के समय कोई कहीं सुरक्षित नहीं था। यहां तक की सड़क और पुल पुलिया का भी अपहरण हो जाता था।