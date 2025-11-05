Language
    कौन था वह युवक? पश्चिम चंपारण में मिला अधजला शव, गहराई गुत्थी

    By Madhusudan Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:39 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण के चनपटिया में एक अज्ञात युवक का अधजला शव गन्ने के खेत में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की उम्र लगभग 25-30 वर्ष बताई जा रही है। सिर, मुंह और कंधा बुरी तरह जले हुए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, बेतिया। बिहार के पश्चिम चंपारण के चनपटिया थाना क्षेत्र के खोरा गांव में बुधवार की सुबह उतरवाहिनी नदी के छठ घाट के समीप स्थित एक गन्ने के खेत से अज्ञात युवक का अधजला शव बरामद किया गया।

    ग्रामीणों ने सुबह करीब 10 बजे शव देखकर चनपटिया पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में ले लिया।

    सिर, मुंह और कंधा अधजला

    मृतक की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है। उसका सिर, मुंह और कंधा अधजला है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि युवक की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जलाकर खेत में फेंक दिया गया है।

    आसपास के ग्रामीणों ने शव की पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी युवक को नहीं पहचाना। एसडीपीओ विवेक दीप भी घटनास्थल पहुंचे और मामले की छानबीन की। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदेहास्पद मृत्यु का लग रहा है।

    72 घंटे तक शव को सुरक्षित रखा जाएगा

    शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच बेतिया भेजा गया है, जहां 72 घंटे तक शव को सुरक्षित रखा जाएगा। ताकि उसकी पहचान हो सके। एसडीपीओ ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि युवक की मौत कैसे हुई।

    अगर रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होती है, तो पुलिस हत्या के बिंदु पर जांच करेगी। इधर घटनास्थल से पुलिस को किसी प्रकार का आपत्तिजनक सामान या संघर्ष के निशान नहीं मिला हैं। फिलहाल पुलिस आसपास के इलाकों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है। ताकि मृतक की पहचान हो सके।

    एंबुलेंस की ठोकर से चार वर्षीय बालक घायल, रेफर

    मैनाटांड़। मैनाटांड़ गांव में एम्बुलेंस की ठोकर से एक चार वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बालक मैनाटाड़ निवासी शिव राम का चार वर्षीय पुत्र अंकुश कुमार है।

    जानकारी के अनुसार अस्पताल की ओर से एक एम्बुलेंस बेतिया की ओर जा रही थी। तभी सड़क किनारे खड़े अंकुश कुमार को अनियंत्रित एम्बुलेंस ने ठोकर मार दी। ठोकर मार कर एम्बुलेंस चालक गाड़ी लेकर भागने लगा।

    भागने के दौरान लोगों ने एम्बुलेंस को मेला चौक के पास पकड़ लिया। वहीं गंभीर रूप से घायल अंकुश कुमार को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर कर दिया गया।