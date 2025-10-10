Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेतिया में भैंस चोरी कर भाग रहे चोरों की पिकअप पेड़ से टकराई, दो की मौत

    By Madhusudan Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 03:27 PM (IST)

    बेतिया में भैंस चोरी कर भाग रहे चोरों की पिकअप वैन पेड़ से टकरा गई, जिसमें दो चोरों की मौके पर ही मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना श्रीनगर और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुई, जहां चोर अलग-अलग जगहों से भैंस चोरी कर भाग रहे थे। ग्रामीणों द्वारा पीछा करने के दौरान पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, बेतिया (मैनाटांड़)। श्रीनगर थाना के पूजहां पटजिरवा व मुफस्सिल थाना के रुपडीह से भैंस चोरी कर भाग रहे चोरों की पिकअप वाहन पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में मो. असलम (28) व जुमन आलम (26) की घटनास्थल पर मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जबकि, जुमन आलम के ससुर अकलू मियां (50) तथा नासिर कुरैशी (20) गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना शुक्रवार की अहले सुबह 3 बजे की है। यह हादसा बरवत पसराईन से मछली लोक जाने वाली सड़क में पिपरा चौक से पहले हुई है।

    एसडीपीओ -1 विवेक दीप ने बताया कि मृतक मो. असलम, जुमन आलम तथा घायल अकलू मियां व नासिर कुरैशी पुरुषोतमपुर थाना के भेड़िहारी गांव के निवासी है। ये लोग गुरुवार की रात दो अलग-अलग जगहों से मवेशी चोरी कर भाग रहे थे। गांव के लोग बाइक से इनका पीछा कर रहे थे।

    उसी दौरान अपराधियों की पिकअप वैन अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा कर गड्ढे में पलट गई। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और चारों को पिकअप से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। जहां दो लोगों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

    बरवत के रुपडीह निवासी सिकंदर पांडेय ने बताया कि उन्होंने अपनी भैंस व उसके बच्चों को घर के बाहर बांधा था। रात्रि में खटपट की आवाज होने पर वे बाहर निकले तो कुछ दिखायी नहीं दिया। इसी बीच बाइक सवार कुछ लोग आए और उनलोगों ने बताया कि पूजहां पटजिरवा से मवेशी चोरी कर अपराधी भाग रहे है।

    सिकंदर पांडेय ने अपने मवेशियों को देखा तो वे भी नहीं थे। इसके बाद वे लोग भी पीछा करने लगे। गांव से लगभग दो-तीन किलोमीटर आगे जाने पर देखा कि अपराधियों की पिकअप एक स्कॉर्पियो में टक्कर मारने के बाद पेड़ से टकरा पानी में पलट गई है।

    ग्रामीणों की सूचना पर मुफस्सिल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जख्मियों को उठाकर सुबह तीन बजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। मृतकों के शव का पोस्टमार्टम दो बजे तक नहीं हुआ था।

    अस्पताल नाका प्रभारी मदन कुमार मांझी ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए कागजी प्रक्रिया की जा रही है। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा जाएगा।