बेतिया में भैंस चोरी कर भाग रहे चोरों की पिकअप पेड़ से टकराई, दो की मौत

जागरण संवाददाता, बेतिया (मैनाटांड़)। श्रीनगर थाना के पूजहां पटजिरवा व मुफस्सिल थाना के रुपडीह से भैंस चोरी कर भाग रहे चोरों की पिकअप वाहन पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में मो. असलम (28) व जुमन आलम (26) की घटनास्थल पर मौत हो गई।

जबकि, जुमन आलम के ससुर अकलू मियां (50) तथा नासिर कुरैशी (20) गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना शुक्रवार की अहले सुबह 3 बजे की है। यह हादसा बरवत पसराईन से मछली लोक जाने वाली सड़क में पिपरा चौक से पहले हुई है।

एसडीपीओ -1 विवेक दीप ने बताया कि मृतक मो. असलम, जुमन आलम तथा घायल अकलू मियां व नासिर कुरैशी पुरुषोतमपुर थाना के भेड़िहारी गांव के निवासी है। ये लोग गुरुवार की रात दो अलग-अलग जगहों से मवेशी चोरी कर भाग रहे थे। गांव के लोग बाइक से इनका पीछा कर रहे थे।

उसी दौरान अपराधियों की पिकअप वैन अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा कर गड्ढे में पलट गई। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और चारों को पिकअप से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। जहां दो लोगों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

बरवत के रुपडीह निवासी सिकंदर पांडेय ने बताया कि उन्होंने अपनी भैंस व उसके बच्चों को घर के बाहर बांधा था। रात्रि में खटपट की आवाज होने पर वे बाहर निकले तो कुछ दिखायी नहीं दिया। इसी बीच बाइक सवार कुछ लोग आए और उनलोगों ने बताया कि पूजहां पटजिरवा से मवेशी चोरी कर अपराधी भाग रहे है।

सिकंदर पांडेय ने अपने मवेशियों को देखा तो वे भी नहीं थे। इसके बाद वे लोग भी पीछा करने लगे। गांव से लगभग दो-तीन किलोमीटर आगे जाने पर देखा कि अपराधियों की पिकअप एक स्कॉर्पियो में टक्कर मारने के बाद पेड़ से टकरा पानी में पलट गई है।