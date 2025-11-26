Bihar Crime: शौच के लिए निकली दो लड़कियों का अपहरण, सामने आई चौंकाने वाली वजह

जागरण संवाददाता, बेतिया। योगापट्टी व गोपालपुर थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांव से शादी की नीयत से दो किशोरियों का अपहरण कर लिया गया है। मामले में दोनों के स्वजनों ने संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस दोनों मामले की तहकीकात कर रही है।

मझौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव से 17 वर्षीय किशोरी के अपहरण के मामले में उसकी दादी ने प्राथमिकी दर्ज कराया है। किशोरी 22 नवंबर को घर से शौच के लिए निकली थी, तभी उसके गांव का ही एक युवक उसे भगा ले गया।

किशोरी की दादी ने हसबुद्दीन अंसारी, उसके पिता इद्रीस अंसारी, मां कमरुल नेशा के खिलाफ योगापट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। किशोरी की दादी ने पुलिस से बताया है कि उसकी पोती घर से शौच के लिए निकली थी।

तभी हसमुद्दीन अंसारी उसे बहला फुसलाकर शादी करने के नीयत से भगा ले गया। वह हसमुद्दीन अंसारी के घर पूछताछ करने गई तो अन्य आरोपित गंदी बातें बोलने लगे। मना करने पर मारपीट करने पर उतारू हो गए। गोपालपुर में तीन लोगों ने मिलकर किया अपहरण वहीं किशोरी के अपहरण का दूसरा मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र का है। गोपालपुर थाना में दर्ज कराए गए प्राथमिकी में 13 वर्षीय किशोरी के पिता ने बताया है कि 20 नवंबर को उसकी पुत्री घर से शौच के लिए निकली थी।

वापस नहीं आने पर खोजबीन शुरू हुई, तो पता चला कि मोहछी निवासी अजय कुमार शादी की नीयत से उनकी पुत्री का अपहरण किया है। अपहरण में गोपालपुर थाना क्षेत्र के मोगलहिया निवासी विनोद साह व अशोक साह ने अजय कुमार की मदद की है। किशोरी के पिता ने पुलिस से बताया है कि अपहर्ता अजय कुमार विगत तीन वर्ष से विनोद साह के घर रहकर उनके टेंट हाउस में काम करता था।