    West Champaran : बैरिया में गंडक नदी में नाव पलटने से 20 लोग डूबे, दो किशोरी लापता

    By Sunil AnandEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 07:44 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण के बैरिया प्रखंड में गंडक नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ। नाव में सवार लगभग 20 लोग डूब गए। स्थानीय लोगों ने कई लोगों को बचाया, लेकिन दो किशोरियां लापता हैं। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम उनकी तलाश कर रही है। इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है।

    घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस व मौजूद स्थानीय लोग। जागरण

    जांस बेतिया : गंडक नदी के कोईरपट्टी घाट के समीप सोमवार की शाम में बड़ी नाव एक छोटी नाव से टकरा गई। जिसमें छोटी नाव पर सवार दो युवक समेत 15 महिलाएं सवार थीं। बड़ी नाव से टक्कर खाने के बाद छोटी नाव डगमगाने लगी और नाव समेत सभी सवार डूब गए।

    नाव पर सवार 13 दो युवक समेत 13 महिलाएं बाहर निकल आईं हैं। जबकि  बैरिया थाना क्षेत्र के डूमरिया गांव वार्ड नंबर 11 निवासी  धर्म यादव की पुत्री  पुनीता कुमारी(17) व रमेश यादव की पुत्री सुगी कुमारी(10) लापता है। नाव दुर्घटना की सूचना पर बैरिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है।

    तलाशी अभियान जारी 

    पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया प्रखंड में दो नावों के बीच टक्कर के बाद अचानक असंतुलित होकर पलट गई। जिससे लोग नदी में गिरकर डूबने लगे। हादसे के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।  घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है। तलाशी अभियान जारी है।

