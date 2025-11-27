बगहा-गोरखपुर रेलखंड: स्पेशल से लेकर सुपरफास्ट तक ज्यादातर ट्रेनें घंटों लेट, यात्रियों में आक्रोश

संवाद सूत्र, बगहा। बगहा-गोरखपुर रेलखंड पर ट्रेनों की लगातार लेटलतीफी ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। यात्रियों का कहना है कि रेल प्रशासन द्वारा शुरू की गई स्पेशल ट्रेनों का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनका संचालन भी अनियमित और अत्यधिक विलंब से हो रहा है।

गुरुवार को बगहा स्टेशन पर दैनिक यात्री राजकुमार जायसवाल, शैलेंद्र सिंह, राघवेंद्र चौबे, विनय राज और राजेश कुमार ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। वहीं, दर्जनों यात्रियों ने भी इनके बयान का समर्थन करते हुए रेल प्रबंधन को अव्यवस्था का जिम्मेदार बताया।

कई ट्रेनें घंटों विलंब, ठंड और कुहासा आने पर और बढ़ी चिंता यात्रियों ने बताया कि पहले केवल स्पेशल ट्रेनों के लेट होने की शिकायत रहती थी, लेकिन अब नियमित सुपरफास्ट और मेल–एक्सप्रेस ट्रेनें भी अनियमित हो चुकी हैं। स्टेशन सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को 04098 हसनपुर रोड स्पेशल ट्रेन 19 घंटे से अधिक विलंब से चली। इसी तरह 12558 सप्तक्रांति सुपरफास्ट तीन घंटे विलंब रही। गाड़ी संख्या 15568 अमृत भारत बापूधाम मोतिहारी साढ़े तीन घंटे, 15656 कटरा–कामाख्या एक्सप्रेस साढ़े आठ घंटे, 15052 पूर्वांचल एक्सप्रेस छह घंटे, 15274 सत्याग्रह सात घंटे, 12212 गरीब रथ छह घंटे, 19037 अवध एक्सप्रेस साढ़े आठ घंटे और 14010 चंपारण एक्सप्रेस व जननायक एक्सप्रेस पांच-पांच घंटे विलंब से चलीं। स्पेशल ट्रेन 04097 भी 13 घंटे लेट थी।