गन्ना सीजन से पहले रामनगर की सड़कों पर हाहाकार, पुलिस प्रशासन पर फूटा स्थानीय लोगों का गुस्सा

संवाद सूत्र, रामनगर। नगर में गन्ना सीजन शुरू होने से काफी पहले ट्रैफिक व्यवस्था चरमराने लगी है। आए दिन जाम लगने की घटनाएं आम हो गई हैं। इसका सबसे बड़ा कारण आंबेडकर चौक पर किसी चौकीदार या पुलिसकर्मी की तैनाती न होना बताया जा रहा है।

जाम लगने पर पुलिस कम से कम एक घंटे देर से पहुंचती है, जिसके बाद आवागमन सामान्य करने में ही 40 मिनट का समय लग जाता है। शुक्रवार की दोपहर भी यही स्थिति देखने को मिली, जब जाम लगते ही पूरा इलाका ठप हो गया।

अंबेडकर चौक से लेकर कई इलाकों में जाम शुक्रवार को लगा जाम सिर्फ अंबेडकर चौक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बढ़कर रेलवे ओवरब्रिज, गोला बाजार और सरयुग सिंह सुंदर चौक तक फैल गया। वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे दोपहिया, चारपहिया, बस और ट्रक सभी रेंगते हुए आगे बढ़ते नजर आए।

इधर नरकटियागंज रोड और भैरोगंज रोड की स्थिति भी अलग नहीं रही। भीड़ बढ़ने पर लोगों ने खुद आगे बढ़कर जाम हटाने की कोशिश की, लेकिन ट्रैफिक जवानों की कमी के सामने यह प्रयास नाकाफी साबित हुआ। काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक स्थिति और अधिक बिगड़ चुकी थी। एक घंटे के इस जाम को हटाने में करीब 40 मिनट का समय लगा और फिर जाकर आवागमन सुचारु हो सका। अधिकारियों पर नाराजगी, स्थिति और खराब होने की आशंका लगातार लग रहे जाम से स्थानीय लोगों में गहरा रोष है। नगर निवासी धनंजय कुमार का कहना है कि रोज जाम लगना आम बात हो गई है, और अगर स्थिति नहीं सुधरी तो लोगों को सड़क पर उतरकर विरोध करना पड़ेगा।