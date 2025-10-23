पश्चिम चंपारण: जंगल सफारी के पहले दिन बाघ का दीदार, पर्यटक हुए रोमांचित

संवाद सूत्र, जागरण, गौनाहा (पश्चिम चंपारण)। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मंगुराहा रेंज में गुरुवार से जंगल सफारी का शुरू हो गया। सत्र के पहले ही दिन, 10 पर्यटकों के समूह ने जंगल सफारी की। उन्हें रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर कर दिया। जंगल सफारी का विधिवत शुभारंभ रेंजर सुनील कुमार पाठक, गौनाहा थानाध्यक्ष अमित कुमार और ईडीसी अध्यक्ष अवध कुशवाहा ने संयुक्त रूप से किया।

बाघ का बेहद करीब से हुआ दीदार सफारी के लिए रवाना होते ही पर्यटकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पहले दिन की सफारी में पर्यटकों को जंगल में बाघ का बेहद करीब से दीदार हुआ, जिसने उनके रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया। बाघ के अलावा, पर्यटकों ने मोर, गौर, चीतल, भालू, हिरण, जंगली सुअर, दुर्लभ प्रजाति के सांप, कछुए और जंगल की मनमोहक हरियाली का भी लुत्फ उठाया। पर्यटक पीयूष कुमार, धनराज तिवारी, बीना देवी और अध्या वर्मा ने कहा कि बाघ को करीब 100 मीटर की दूरी पर देखना अविस्मरणीय अनुभव है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, "यह जगह सुंदरता में कश्मीर से कम नहीं है। जो पैसा हम बाहर जाकर खर्च करते हैं, वह अब हमारे क्षेत्र में ही उपलब्ध है। यहां का प्राकृतिक वातावरण और शांति का माहौल अद्भुत है। चारों तरफ चिड़ियों का चहचहाना एक खूबसूरत नजारा है। सफारी से लौटने के बाद सभी ने वन विभाग की चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था के लिए धन्यवाद दिया।