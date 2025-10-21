West Champaran : जंगल सफारी का लौटेगा रोमांच, वीटीआर में दिखेगी वन्य जीवन की धड़कन

संवाद सूत्र, वाल्मीकिनगर । वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) के वन प्रमंडल-दो अंतर्गत वाल्मीकिनगर, मंगुराहां एवं गोबर्धना वन क्षेत्र में 23 अक्टूबर से नए पर्यटन सत्र की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए वन विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जंगल भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों की सफारी को वन विभाग के अधिकारी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।



पर्यटन सत्र शुरू होने से पूर्व जंगल कैंप को रंग-बिरंगे फूलों की मालाओं से सजाया गया है। वनकर्मी नए सत्र का स्वागत पूरे उत्साह और गर्मजोशी के साथ कर रहे हैं। लगभग चार महीने के लंबे अंतराल के बाद वाल्मीकिनगर और जंगल कैंप क्षेत्र में फिर से रौनक लौटने वाली है। इस दौरान पर्यटकों की कमी से सुनसान पड़े इन इलाकों में अब चहल-पहल बढ़ने की उम्मीद है। पर्यटन बंद रहने से स्थानीय व्यापारियों के कारोबार पर भी प्रतिकूल असर पड़ा था, लेकिन अब उन्हें राहत की उम्मीद है।

वन मार्ग और व्यू प्वाइंट को किया गया दुरुस्त

वन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जंगल मार्गों की मरम्मत कराई है। गड्ढों को भरने के साथ-साथ व्यू प्वाइंट्ज हां वन्य जीवों को आसानी से देखा जा सकता है को भी ठीक कर दिया गया है। जंगल सफारी के दौरान पर्यटक जंगल कैंप से करीब 23 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं।

पर्यटकों को मिलेंगी ये सुविधाएं

इस पर्यटन सत्र में पर्यटकों को जंगल सफारी, इको पार्क और झूला पुल जैसी आकर्षक सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि गंडक नदी में राफ्टिंग की सुविधा फिलहाल शुरू नहीं हो सकेगी। वन क्षेत्र के रेंजर अमित आनंद ने बताया कि नदी में अभी जलस्तर अधिक है। जैसे ही जल स्तर में गिरावट आएगी, राफ्टिंग की सुविधा भी बहाल कर दी जाएगी। वन विभाग को उम्मीद है कि इस पर्यटन सत्र में बड़ी संख्या में पर्यटक वीटीआर का रुख करेंगे और यहां के समृद्ध जैव विविधता व प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाएंगे।