    बगहा में विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस और केंद्रीय बल ने कसी कमर

    By Tufani Chaudhary Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:42 PM (IST)

    बगहा पुलिस जिला आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था में जुटा है। पुलिस और सीआरपीएफ जवान सघन वाहन जांच, छापेमारी और निगरानी कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि निष्पक्ष मतदान के लिए चार बटालियन सीआरपीएफ उपलब्ध कराई गई है। आठ स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) बनाए गए हैं, जो नकदी, शराब और अवैध हथियारों पर नजर रख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है।

    बगहा में विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

    संवाद सहयोगी, बगहा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बगहा पुलिस जिला में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। जिला पुलिस और केंद्रीय रिजर्व बल के जवानों द्वारा थाना क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान, छापेमारी और निगरानी कार्य जारी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि जिले में भयमुक्त और उत्साहपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस मुख्यालय से बगहा जिला को चार बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल उपलब्ध कराई गई है। 

    बिना किसी डर के मतदान कर सकें

    ये जवान जिला पुलिस के साथ मिलकर लगातार गश्त कर रहे हैं, ताकि आम जनता के बीच विश्वास का माहौल बने और लोग बिना किसी डर के मतदान कर सकें।

    एसपी सरोज ने बताया कि जिले में आठ स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) का गठन किया गया है। प्रत्येक स्थल पर 24 घंटे एक दंडाधिकारी, एक पुलिस पदाधिकारी और सुरक्षाकर्मी की तैनाती की गई है। 

    12-12 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी

    ये टीमें 12-12 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी कर रही हैं और नगद राशि, शराब, मूल्यवान सामग्री, अवैध हथियार, नशीले पदार्थों और असामाजिक तत्वों पर लगातार निगरानी रख रही हैं।

    मंगलवार की रात एसपी ने मंगलपुर स्थित एक एसएसटी स्थल का निरीक्षण कर वहां मौजूद पदाधिकारियों और जवानों को सख्ती से वाहनों की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जांच की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है।

    बगहा पुलिस जिला के तीनों विधानसभा क्षेत्रों वाल्मीकिनगर, बगहा और रामनगर में स्थैतिक निगरानी दल की तैनाती की गई है। वाल्मीकिनगर विधानसभा क्षेत्र में लौकरिया, बांसी और मलाही, रामनगर में सबेया और दिउलिया तथा बगहा में मंगलपुर, इंग्लिशिया और छत्रौल में एसएसटी टीमें कार्यरत हैं।