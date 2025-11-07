Language
    West Champaran : रामनगर में टैक्सी स्टैंड का इंतजार, यहां जाम ‘स्थायी’ संकट

    By Gaurav Verma Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:22 PM (IST)

    रामनगर में टेंपो और ई-रिक्शा चालकों द्वारा सड़क पर ही सवारियां बैठाने और उतारने से जाम की समस्या बनी रहती है। 2023 में नगर पंचायत को परिषद का दर्जा मिलने के बाद भी यातायात व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। स्थायी टैक्सी स्टैंड न होने से मुख्य सड़कों पर जाम लगता है। हाल ही में हुई बैठक में इस समस्या पर चर्चा हुई और जल्द ही समाधान निकालने की बात कही गई है।

    नरकटियागंज मुख्य सड़क पर खड़े टेंपो टैक्सी। जागरण 

    संवाद सूत्र, रामनगर (पश्चिम चंपारण)। टेंपो व ई-रिक्शा वालों की नगर में सड़क पर सवारी बैठाने, वहीं पर हिसाब करने और सड़क पर ही पैसेंजर को उतार देने की परंपरा अब तक कायम है। इस वजह से नगर की सड़कों पर जाम की समस्या लगातार बनी हुई है।

    वर्ष 2023 में नगर पंचायत को परिषद का दर्जा मिल गया। इसके बाद बढ़ती आबादी को देखते हुए वार्डों का पुनर्गठन हुआ। लेकिन इसके बावजूद नगर की यातायात व्यवस्था में सुधार नहीं दिख रहा है।

    बढ़ती आबादी के साथ नगर में टेंपो और ई-रिक्शा की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। ग्रामीण इलाकों से रोजाना सैकड़ों की संख्या में टेंपो और ई-रिक्शा सवारियों को लेकर नगर पहुंचते हैं। नगर परिषद बनने के बाद टेंपो स्टैंड की बंदोबस्ती से लाखों रुपये राजस्व की आमदनी होती रही है, लेकिन स्थायी टैक्सी स्टैंड आज तक नहीं बन सका।

    इस कारण रामनगर-नरकटियागंज मुख्य सड़क, रामनगर-भैरोगंज मार्ग, रैली बाजार, पीएचसी के सामने, भावल रोड और चर्च के पास से रोजाना सैकड़ों टेंपो और टैक्सी विभिन्न गांवों के लिए निकलते हैं। इससे जहां सड़क पर जाम लगता है, वहीं दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है।

    सड़क पर ही सवारियों से होता है लेन-देन

    नगर में टेंपो, टैक्सी और ई-रिक्शा की संख्या करीब एक हजार या इससे भी अधिक है। ये वाहन बगहा, नरकटियागंज, लौरिया, भैरोगंज और गौनाहा समेत कई क्षेत्रों के लिए चलते हैं। स्थायी पड़ाव न होने के कारण चालक सवारियों को बीच सड़क पर ही उतारते और बैठाते हैं। पैसों का लेन-देन भी मुख्य सड़क पर ही किया जाता है। इससे पीछे आने वाले वाहनों को रुकना पड़ता है और लंबा जाम लगता है। गन्ना पेराई के मौसम में यह समस्या और गंभीर हो जाती है, जब भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है।

    समाधान की दिशा में उठे कदम

    नगर परिषद की ओर से अब तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। हालांकि हाल ही में हुई बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई है। स्थानीय लोगों की भी मांग है कि नगर में जल्द से जल्द स्थायी टैक्सी स्टैंड बनाया जाए, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके और लोगों को रोजाना जाम की समस्या से मुक्ति मिले।


     बैठक में इस पर चर्चा हुई है। शीघ्र ही स्थल का चयन किया जाएगा। जहां से टेंपो-टैक्सी खुलेगी। यह प्राथमिकता सूची में शामिल है।
    -गीता देवी, सभापति