West Champaran : गंडक की मार से बेघर होती जिंदगियां, सिसवा मंगलपुर में संकट

संवाद सूत्र, योगापट्टी, (पश्चिम चंपारण) । प्रखंड के सिसवा मंगलपुर पूरब टोला गांव के समीप एकबार फिर गंडक नदी कटाव कर रही है। पिछले दो माह के कटाव के कारण यहां के एक दर्जन लोगों का घर गंडक नदी में विलीन हो चुका है। सिंचाई विभाग की ओर से कटाव को रोकने के लिए कटाव रोधी कार्य भी नही कराए जाने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश है।

प्रखंड के सिसवा मंगलपुर पंचायत के सिसवा पुरब टोला गांव में गंडक नदी का कटाव और कटाव रोधी कार्य नही होने से ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन नदी के तट पर ग्रामीणों ने की नारेबाजी मंगलवार को नदी के तट पर पहुंचे ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बताया कि यहां वर्ष 2011 से शुरू हुआ कटाव अब तक जारी है। 2016 में मांधातापुर ,बैसिया, खलवा टोला हरिजन टोली, कलवार टोली, मुशहर टोली, कचहरी टोला ,मनैजरी बाजार, खाप टोला और सिसवा बीन टोली पूरी तरह नदी की धारा में समाहित हो गया था। कभी जहां हजारों की आबादी थी। आज वह इलाका पूरी तरह से उजाड़ा हुआ है।इधर पिछले एक माह से प्रखंड के सिसवा पूरब टोला में नदी कटाव कर रही है।

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इस अवधि में लगभग 50 घर गंडक नदी में विलीन हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते कटाव को रोका नहीं गया तो पूरी बस्ती कट जाएगी। स्थानीय निवासी सुमावती देवी, रंभा देवी, घुघरी देवी, पप्पू पांडेय, सरल मुखिया, जयनाथ यादव , गोपाल चौधरी, लाखदेव मुखिया, दीपू पांडेय ने बताया कि विभाग की ओर से कहा गया था कि 30 अक्टूबर तक कटाव रोकने का कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन अब तक न तो कोई अधिकारी पहुंचा है और न ही सिंचाई विभाग द्वारा कटाव-रोधी कार्य प्रारंभ किया गया है। सिसवा मंगलपुर पंचायत के संचालित आरटीपीएस कार्यालय सहित कई अन्य घर और सरकारी भवन भी खतरे में हैं।