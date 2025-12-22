Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    West champaran : बगहा में इंसानियत शर्मसार, विवाहिता की सड़ी लाश बरामद, डाक्टरों ने पोस्टमार्टम से किया इन्कार

    By Vinod Rao Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:06 PM (IST)

    West champaran latest News : बगहा के बथवरिया थाना क्षेत्र में एक 23 वर्षीय विवाहिता, संगीता देवी का 15 दिन पुराना शव सड़ी-गली हालत में बरामद हुआ। शव क ...और पढ़ें

    Hero Image

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिम चंपारण) । बथवरिया थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां 23 वर्षीय संगीता देवी का 15 दिन पुराना शव सड़े-गले अवस्था में बरामद किया गया। मृतका की पहचान बथवरिया थाना क्षेत्र के विशुनपुरवा बनकटवा निवासी रंजीत राम की पत्नी के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शव नदी थाना क्षेत्र के एक पोखरा से मिला। जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। शव पुराना और सड़ा-गला होने के कारण अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम करने से इन्कार कर दिया और शव को जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया।

    चिकित्सकों ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा। मृतका के पिता राजा राम ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी की मारपीट कर हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही संगीता को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था और कुछ दिनों से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था।

    शव मिलने के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही बथवरिया और नदी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की।

    प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। नदी थानाध्यक्ष दीपक ने बताया कि मृतका के पिता के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने सभी बिंदुओं पर जांच तेज कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    इस घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीण जल्द से जल्द सच्चाई सामने आने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं।