West champaran Latest News : कटहल के पेड़ से लटका मिला पेंटर का शव, आखिर हत्या या आत्महत्या

जागरण संवाददाता, बेतिया, जगदीशपुर । West champaran news : थाना क्षेत्र के बहरनपुर पकड़िया गांव वार्ड संख्या 11 में मंगलवार की सुबह एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

मृतक की पहचान नरेश प्रसाद (35) पिता छठू प्रसाद के रूप में हुई है। नरेश का शव उसके घर से करीब 15 कदम की दूरी पर कटहल के पेड़ से साड़ी के फंदे के सहारे लटका हुआ पाया गया।

परिजनों के अनुसार नरेश पेंटर का काम करता था और करीब दस दिन पहले ऋषिकेश से घर लौटा था। सोमवार की रात करीब 9 बजे परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सोने चले गए थे।

इसी दौरान नरेश के मोबाइल पर किसी का फोन आया, जिसके बाद वह घर से निकल गया। घर के लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं हो सकी।

मंगलवार की सुबह करीब 4:30 बजे जब नरेश के बड़े भाई उमेश प्रसाद शौच के लिए बाहर जा रहे थे, तब उनकी नजर कटहल के पेड़ से लटके शव पर पड़ी। यह दृश्य देखते ही घर में चीख-पुकार मच गई।