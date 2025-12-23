West champaran Latest News : कटहल के पेड़ से लटका मिला पेंटर का शव, आखिर हत्या या आत्महत्या
Bihar crime news : पश्चिम चंपारण में एक पेंटर का शव कटहल के पेड़ से लटका हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बेतिया, जगदीशपुर । West champaran news : थाना क्षेत्र के बहरनपुर पकड़िया गांव वार्ड संख्या 11 में मंगलवार की सुबह एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
मृतक की पहचान नरेश प्रसाद (35) पिता छठू प्रसाद के रूप में हुई है। नरेश का शव उसके घर से करीब 15 कदम की दूरी पर कटहल के पेड़ से साड़ी के फंदे के सहारे लटका हुआ पाया गया।
परिजनों के अनुसार नरेश पेंटर का काम करता था और करीब दस दिन पहले ऋषिकेश से घर लौटा था। सोमवार की रात करीब 9 बजे परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सोने चले गए थे।
इसी दौरान नरेश के मोबाइल पर किसी का फोन आया, जिसके बाद वह घर से निकल गया। घर के लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं हो सकी।
मंगलवार की सुबह करीब 4:30 बजे जब नरेश के बड़े भाई उमेश प्रसाद शौच के लिए बाहर जा रहे थे, तब उनकी नजर कटहल के पेड़ से लटके शव पर पड़ी। यह दृश्य देखते ही घर में चीख-पुकार मच गई।
घटना की सूचना तत्काल जगदीशपुर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर जीएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
वहीं जगदीशपुर पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मृतक अपने पीछे पत्नी सीमा देवी और दो पुत्र प्रेम सागर (10) व दीपांशु (8) को छोड़ गया है। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।