आंध्र प्रदेश से शादी में आए बिहार आया था युवक, गहनों से भरा बैग लेकर टेंपो चालक फरार
बिहार के बेतिया बस स्टैंड पर एक टेंपो चालक आंध्र प्रदेश के एक यात्री का आभूषणों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। यात्री शादी समारोह में शामिल होने आए थे औ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बेतिया। नगर के बस स्टैंड में एक टेंपो चालक यात्री का आभूषण से भरा बैग लेकर फरार हो गया। यात्री आंध्र प्रदेश से शादी समारोह में शामिल होने बेतिया बस स्टैंड में उतरे थे और सुगौली जाने के लिए बैग को एक टेंपो में रखा था। घटना 27 नवंबर की शाम की है।
मामले में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के अजीत सिंह नगर, डाबा कोट्टू सेंटर रेतु बाजार निवासी शेख नागुल ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है।
नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दर्ज प्राथमिकी में शेख नागुल ने पुलिस से बताया है कि वे पूर्वी चंपारण के सुगौली बगरा निवासी सलमान अंसारी के घर आयोजित शादी समारोह में शामिल होने के लिए बेतिया आए थे।
टेंपो चालक बैग समेत टेंपो लेकर फरार
शादी में देने के लिए 50 हजार रुपये नकद, दो लाख पचास हजार रुपये के सोने का ब्रेसलेट, ढाई लाख के सोने के अंगूठी, एक लाख के साई बाबा का फोटो लगा चेन, तीस हजार का रिंग साथ लाए थे। सारे आभूषण, अपने कपड़े, मोबाइल फोन, चार्जर आदि बैग में रखे थे।
बस स्टैंड में बस से उतरकर बैग एक टेंपो में रख दिया। उसी टेंपो से सुगौली जाने वाले थे। अभी अन्य सामान उतार रहे थे , तभी अज्ञात टेंपो चालक बैग समेत टेंपो लेकर फरार हो गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।