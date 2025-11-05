Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ‘बिहार से वोट चाहिए, फैक्ट्रियां गुजरात में लगाएंगे’, तेजस्वी का पीएम मोदी पर तीखा तंज

    By Prabhat Mishra Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:48 PM (IST)

    नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर बिहार से वोट मांगने और फैक्ट्रियां गुजरात में लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने महागठबंधन सरकार बनने पर रोजगार, मुफ्त बिजली और पेंशन वृद्धि का वादा किया। तेजस्वी ने 'माई बहिन मान योजना' के तहत महिलाओं को 20 हजार रुपये देने की बात कही और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    तेजस्वी का पीएम मोदी पर तीखा तंज

    संवाद सूत्र, लौरिया/नरकटियागंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी को बिहार के युवाओं का वोट चाहिए और फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे। अब यह नीति बिहार की जनता नहीं चलने देगी।पूरे बिहार में परिवर्तन की लहर है। 20 वर्ष से बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए पलायन की राह में धकलने वाली सरकार को बदलना है और नया बिहार बनाना है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने योगापट्टी के बलुआ खेल के मैदान में बुधवार को महागठबंधन समर्थित वीआइपी के प्रत्याशी रणकौश प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू पटेल के लिए वोट अपील करते हुए कहा कि महागबंधन की सरकार बनाइए। जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। 

    सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली

    उन्होंने आगे कहा किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली मिलेगी। पेंशन की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये कर देंगे। माई बहिन मान योजना के तहत मकरसंक्रांति यानि 14 जनवरी को 20 हजार रुपये मां- बहनों के खाते में भेजा जाएगा। सभा में भीड़ देखकर गदगद तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार बदलाव चाहता है, यहां आप सबों की उपस्थिति से यह पता चल रहा है। 

    उधर, नरकटियागंज के चीनी मिल यार्ड में राजद प्रत्याशी सभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि अकेला भाजपा से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, ईडी से, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमिशन और पूंजीपतियों से मैं लड़ रहा हूं। मुझे रोकने के लिए भाजपा का 30 हेलीकॉप्टर लगा हुआ है। हमारी लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की है। राज्य में ऐसी हालत है कि चाहे आप थाना चले जाइए या ब्लॉक जाइए, बगैर घूस का कोई काम नहीं होता।