‘बिहार से वोट चाहिए, फैक्ट्रियां गुजरात में लगाएंगे’, तेजस्वी का पीएम मोदी पर तीखा तंज

संवाद सूत्र, लौरिया/नरकटियागंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी को बिहार के युवाओं का वोट चाहिए और फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे। अब यह नीति बिहार की जनता नहीं चलने देगी।पूरे बिहार में परिवर्तन की लहर है। 20 वर्ष से बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए पलायन की राह में धकलने वाली सरकार को बदलना है और नया बिहार बनाना है।

उन्होंने योगापट्टी के बलुआ खेल के मैदान में बुधवार को महागठबंधन समर्थित वीआइपी के प्रत्याशी रणकौश प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू पटेल के लिए वोट अपील करते हुए कहा कि महागबंधन की सरकार बनाइए। जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे।

सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली उन्होंने आगे कहा किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली मिलेगी। पेंशन की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये कर देंगे। माई बहिन मान योजना के तहत मकरसंक्रांति यानि 14 जनवरी को 20 हजार रुपये मां- बहनों के खाते में भेजा जाएगा। सभा में भीड़ देखकर गदगद तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार बदलाव चाहता है, यहां आप सबों की उपस्थिति से यह पता चल रहा है।