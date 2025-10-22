West Champaran: मछली पकड़ने गया था किशोर, सिकरहना नदी की लहरों ने छीन ली जिंदगी

संवाद सूत्र, चौतरवा (पश्चिम चंपारण)। थाना क्षेत्र के सिसवा वसंतपुर पंचायत अंतर्गत सिसवा घाट पर बुधवार को मछली पकड़ने गए एक किशोर की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई।

बताते हैं कि मजिस्टर मियां का पुत्र मोहम्मद मियां ( 15) मछली पकड़ने सिकरहना नदी के सिसवा घाट पर गया था। इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने के कारण डूब गया। इसकी सूचना बच्चों ने स्वजन को दी। जिसके बाद स्वजन ने घटना की जानकारी चौतरवा थाना प्रभारी को दी गई।

काफी मशक्कत के बाद शव को निकाला सूचना मिलने के बाद थानाध्यक्ष राहुल कुमार सिंह ने एसडीआरएफ की टीम को खबर भेजी। एसडीआरएफ टीम चौतरवा थाना के एसआइ कफिल अजहर के साथ मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला गया। जहां कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बगहा भेजा गया। उधर मौत की खबर फैलते ही मोहम्मद मियां के घर कोहराम मच गया। सिसवा वसंतपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि झुनझुन जायसवाल ने बताया कि मृतक के परिवार को सरकारी सहायता शीघ्र दिलवाई जाएगी। बता दें कि घटना की सूचना पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई।