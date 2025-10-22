Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    West Champaran: मछली पकड़ने गया था किशोर, सिकरहना नदी की लहरों ने छीन ली जिंदगी

    By Upendra Shukla Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 04:19 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण के सिसवा वसंतपुर घाट पर मछली पकड़ने गए एक किशोर की सिकरहना नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक मोहम्मद मियां गहरे पानी में चला गया था। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और सरकारी सहायता का आश्वासन दिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    संवाद सूत्र, चौतरवा (पश्चिम चंपारण)। थाना क्षेत्र के सिसवा वसंतपुर पंचायत अंतर्गत सिसवा घाट पर बुधवार को मछली पकड़ने गए एक किशोर की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई।
    बताते हैं कि मजिस्टर मियां का पुत्र मोहम्मद मियां ( 15) मछली पकड़ने सिकरहना नदी के सिसवा घाट पर गया था। इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने के कारण डूब गया। इसकी सूचना बच्चों ने स्वजन को दी। जिसके बाद स्वजन ने घटना की जानकारी चौतरवा थाना प्रभारी को दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काफी मशक्कत के बाद शव को निकाला 

    सूचना मिलने के बाद थानाध्यक्ष राहुल कुमार सिंह ने एसडीआरएफ की टीम को खबर भेजी। एसडीआरएफ टीम चौतरवा थाना के एसआइ कफिल अजहर के साथ मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला गया। जहां कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बगहा भेजा गया। उधर मौत की खबर फैलते ही मोहम्मद मियां के घर कोहराम मच गया। सिसवा वसंतपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि झुनझुन जायसवाल ने बताया कि मृतक के परिवार को सरकारी सहायता शीघ्र दिलवाई जाएगी। बता दें कि घटना की सूचना पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। 

    बुजुर्ग को सांप ने डंसा, रेफर

    बगहा। नगर के आनंद नगर निवासी 60 वर्षीय उमाशंकर चौधरी को सांप ने डंस लिया। हालत खराब होते देख स्वजन द्वारा तुरंत उन्हे अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से 24 घंटे के इलाज के बाद स्थिति में सुधार नहीं होते देख बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया गया। डॉ. विनय कुमार ने बतायाकी पीड़ित के पैर में सांप ने डंस लिया था। उपचार के बाद स्थिति मे सुधार नहीं होते देख बेतिया रेफर कर दिया गया। स्वजन ने बताया कि दरवाजे पर टहल रहे थे तभी सांप ने डंस लिया। स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल इलाज जारी है। 